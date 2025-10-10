Asesinaron a un hombre detenido en estación de Policía en Cúcuta, ¿qué se sabe?

Imagen de referencia. El hecho se registró en la estación Centro de la Policía de Cúcuta. Foto: Óscar Pérez

Dentro de una celda de la estación Centro de la Policía de Cúcuta se registró el asesinato del detenido Edinson Andrés Claro Torres, de 28 años, quien recibió alrededor de 70 puñaladas, por parte de otro de los sujetos que estaban dentro del lugar.

Al parecer, el responsable habría sido Anderson Stiven Santiago Granados, de 31 años, quien mantuvo una discusión con la víctima, previo a que se presentara el ataque. El sujeto fue hallado gravemente herido por los uniformados, quienes lo alcanzaron a trasladar con vida al Hospital Universitario Erasmo Meoz, donde finalmente se confirmó su muerte.

Las autoridades señalaron que tras registrarse el ataque, miembros de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) hicieron una requisa general en las celdas, pero indicaron que no encontraron ningún arma blanca.

La Policía Metropolitana de Cúcuta aseguró que adelanta las investigaciones para determinar las motivaciones del crimen. Entre las hipótesis se evalúa si el caso estaría relacionado con una disputa entre bandas delincuenciales de la ciudad y su área metropolitana por el control de las rentas ilegales.

Claro Torres había sido capturado hace algunos días por uniformados que lo vieron arrojar al río Pamplonita una pistola. El hombre, también conocido con el alias de “El Menor”, tenía antecedentes por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, hurto y hasta homicidio.

Además, el sujeto, en 2023, protagonizó una fuga de presos, mientras que actualmente era relacionado con la banda delincuencial de Los Mexicanos, en la que se encargaría de realizar actividades delincuenciales, como sicariato, en las comunas 9 y 10, donde era conocido y temido.