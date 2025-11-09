Lo que se sabe del asesinato de joven de 21 años en Sabana de Torres, Santander

Imagen de referencia. Las autoridades investigan si se trató de un feminicidio. Foto: EFE - JORGE ABREGO

Gran rechazo ha causado en el municipio de Sabana de Torres, en Santander, el hallazgo sin vida de Briyi Vanesa Amado Cárdenas, una joven de 21 años que fue vista por última vez el pasado viernes 7 de noviembre en un bar, y quien fue encontrada con aparentes signos de tortura.

Según indicó el teniente Coronel, Raúl Pérez Aramendiz, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana de Santander, el cuerpo fue hallado por un campesino el pasado sábado 8 de noviembre, en la vereda El Diamante.

La joven había desaparecido la noche anterior. En videos de una cámara de seguridad se ve que Amado Cárdenas se encontraba en un local comercial, que ella atendía, junto a dos hombres y una mujer que estaban bebiendo en el lugar.

🙏🏻Cientos de personas acudieron al llamado del Municipio de Sabana de Torres a participar en la velatón de rechazo contundente a la violencia de género y al evento que enluta hoy a toda la comunidad, la pérdida de Vanesa Amado Cárdenas, una joven sabanera🕯️ pic.twitter.com/urfkfW2auK — MUNICIPIO SABANA DE TORRES (@SabanaDeTorres1) November 10, 2025

La mujer mira en varias ocasiones el celular, recibe el pago de unas cervezas y le dice a las tres personas que están en el local que ya vuelve. Acto seguido, se ve que ella se monta en su motocicleta y se va. Desde ese momento no se supo nada de su paradero.

Ante lo ocurrido, miembros de la Sijín y de inteligencia de la Policía asumieron las investigaciones para determinar lo que ocurrió y hallar a los responsables. Ante las presuntas señales de tortura, no se descarta que se trate de un caso de feminicidio.

Amado Cárdenas tenía 21 años, vivía en el barrio El Progreso de Sabana de Torres y era mamá de una niña de tres años.

Sobre el caso, el alcalde de Sabana de Torres, Darío Buchenicow, indicó que: “rechazamos la violencia en contra de la mujer y lamentamos el fallecimiento de una mujer sabanera que fue encontrada en un sector rural. Extendemos nuestras condolencias a su familia y le solicitamos a la fuerza pública y a la parte judicial que esclarezcan lo sucedido y den con él o los culpables”.

🕊️En Sabana de Torres, rechazamos rotundamente la violencia contra la mujer y lamentamos profundamente la muerte de una sabanera🙌🏻 ¡Ni una más!🎗️ pic.twitter.com/1CA41Rb0RH — MUNICIPIO SABANA DE TORRES (@SabanaDeTorres1) November 9, 2025

De igual forma, desde la alcaldía se promovió una velatón, que se realizó a las 7:00 p.m. de este domingo 9 de noviembre, en el parque Infantil, para exigir justicia y rechazar la violencia de género.