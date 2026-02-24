¿Por qué hay cierre total en autopista Bogotá-Medellín?

Invías señaló que trabajan para reabrir el paso por uno de los carriles. Foto: Dagran

Las lluvias de las últimas horas causaron graves afectaciones en la vía Bogotá-Medellín, que se encuentra completamente cerrada por un derrumbe en un tramo, en el municipio de San Luis, donde la tierra bloqueó por completo el paso de vehículos. No se reportan personas lesionadas.

Según indicó Invías, el deslizamiento se registró en el tramo Santuario-Caño Alegre, donde cerca de 40.000 metros cúbicos de material cayeron sobre la vía, por lo que a la zona se trasladó a personal con maquinaria amarilla (dos retroexcavadoras y ocho volquetas) para reabrir el paso por uno de los carriles, mientras se toman medidas para restablecer completamente el paso.

Por su parte, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) indicó que en conjunto con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de San Luis, “verificamos las afectaciones en una vivienda y evaluamos la magnitud de la emergencia para determinar recomendaciones adicionales”.

Ruta alterna

Ante lo ocurrido y las demoras en el restablecimiento del paso por la vía, las autoridades recomendaron a los conductores tomar como vía alterna el corredor Medellín–Cisneros–Puerto Berrío, conectando con la Ruta del Sol.

¿Cuándo se reabrirá el paso?

Invías indicó que para retirar todo el material que cayó sobre la vía se requerirán al menos 4.285 viajes de volquetas, “lo que evidencia la complejidad de las labores que se ejecutan en el punto”, indicó la entidad.

Por ello, resaltaron que su reapertura dependerá “de las condiciones climáticas en la zona y de la estabilidad del talud, priorizando en todo momento la seguridad de los usuarios y de los equipos operativos”.

Otras afectaciones

Pero esta no es la única emergencia en una vía de Antioquia. En el municipio de Santa Bárbara, entre la vía que comunica a Medellín y La Pintada, se dio otro deslizamiento que también obligó al cierre total del paso, que afecta a quienes se dirigen hacia el Eje Cafetero y el suroccidente del país.

Adicionalmente, en el Urabá se registran cuatro puntos con el paso restringido por la caída de tres puentes, incluido uno que conecta a la región con Montería en San Juan de Urabá, uno de los municipios más afectados por el frente frío que se registró a comienzos del mes.