“Respeten a Palmira y déjenme gobernar, que sus años en el poder ya terminaron”: alcalde

Óscar Escobar, alcalde de Palmira, despidió a Carlos Zapata, secretario de Seguridad de la administración del exalcalde Jairo Ortega Samboní, argumentando que Zapata y varios miembros del gabinete anterior “se han atornillado al puesto, negándose a renunciar en lo cargos en los que los puso Samboní”.

"Los cargos públicos son pasajeros y los funcionarios de libre nombramiento deben renunciar en los cambios de Administración. Declaré insubsistente al ex secretario de Seguridad. Espero que los demás de Samboní que aún no lo han hecho tengan la ética y dignidad de renunciar", dijo el mandatario local.

En entrevista con El Espectador, Escobar aseguró que en una reunión que sostuvo con el exsecretario de Seguridad de Palmira, Carlos Zapata, para analizar los temas de seguridad de la ciudad, el funcionario le dijo que no iba a renunciar y que "mirara cómo lo sacaba".

¿Por qué despidió al funcionario Carlos Zapata?

Lo que es absolutamente normal es que en los cargos de libre nombramiento y remoción, las personas renuncien a su cargo. Un gabinete directivo que está terminando su periodo debe renunciar para que el alcalde entrante pueda posesionar a su nuevo gabinete. Con varios secretarios de la administración anterior he tenido buena relación pero algunos de ellos han buscado atornillarse a sus puestos, lo que es absolutamente inaceptable. Por lo que he decidido declarar insubsistente a Carlos Zapata, exsecretario de Seguridad, quien no cumple las expectativas que yo tengo de un secretario.

¿Qué otros funcionarios del exalcalde se han negado a renunciar?

En este momento en el hospital Raúl Orejuela Bueno hay varios cargos de libre nombramiento y remoción de segundo nivel que no tienen periodo hasta marzo. Todas estas personas se han negado a renunciar. Además como presidente de la junta directiva del hospital, he dado varias instrucciones sobre cómo debe ser la contratación, sin embargo no se han cumplido. Este es un hospital que a duras penas tiene cómo sobrevivir seis meses y se ponen a contratar 680 personas.

Usted denuncia que hay mal manejo por parte de las directivas del hospital Raúl Orejuela Bueno, ¿de quién se trata?

Se trata del gerente John Jairo Satizabal quien tiene un período hasta marzo. Él me buscó en diciembre y me dijo que empezáramos a construir una relación de confianza y luego él ha hecho todo lo contrario. Ha empezado actuar a mis espaldas, en contra de lo que nuestro equipo de empalme le ha solicitado a él como gerente del hospital. Satizabal además estuvo en la cárcel hace unos años por unos escándalos de contratación. Él es una persona que no representa los votos de la gente.

El tema de seguridad siempre ha sido un punto álgido para Palmira, de hecho fueron catalogados en 2018 como una de las ciudades más violentas del mundo, ¿cuáles van a ser sus acciones en este tema con el nuevo secretario que posesione?

A cierre del 2018 sí figuramos en la lista de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, en la posición número 27. Aproximadamente tenemos 49 homicidios por cada 100.000 habitantes y esto es más del doble del promedio nacional, pero la verdad es que ese tema ha venido mejorando. La tasa de homicidios en 2019 a septiembre había bajado en un 14%. Nuestro objetivo en estos cuatro años será sacar a Palmira de esa lista de las ciudades más violentas del mundo y lo haremos con prevención de la violencia Política de Seguridad Ciudadana Inteligente porque lo más inteligente es prevenir la violencia con oportunidades y con ejercicio de la autoridad pero con buena información. Tenemos que articular la fuerza pública y utilizando bien la tecnología.

¿Tuvo dificultades en el proceso de empalme?

En Bogotá el empalme empezó el 28 de octubre, acá empezó el 2 de diciembre y no se presentaron cartas de renuncia. Mientras en otras ciudades el empalme duro entre 50 y 53 días, acá el proceso duró 18 días y mucha información no fue entregada. Incluso muchas veces nos cancelaban las reuniones y luego las reagendaban. Todo ha sido un proceso de dilatar y de tomar una serie de medidas perjudiciales para la ciudad.

¿Cómo recibe usted la ciudad, cuál es el balance que hace de la administración de Jairo Ortega Samboní?

Hay una paradoja y es que curiosamente mi predecesor recibió el premio al mejor alcalde del país, supuestamente, pero yo no entiendo eso cómo sucede. Nosotros encontramos cosas muy preocupantes, acá hay un fondo de becas que es el Fondo Destacado y lo que hicieron fue doblar el presupuesto de campaña y terminaron más de mil becados, de los cuales hay 850 activos y se “rumbearon” esa plata en campaña. Se pusieron a darle becas a todo el mundo y ahora no hay con qué pagar esas becas.

Cuando usted gana la alcaldía, el otro candidato Luis Alfonso Cháves pide reconteo de votos porque no asumía su victoria, ¿en algún momento se le pasó por la cabeza que no iba ganar?

Desde febrero que arranqué la campaña supe que me estaba metiendo para ganar. Siempre he sido una persona muy optimista pero claro, al estrellarse con la realidad de la campaña, de la corrupción que se cometió contra nosotros y eso hizo que el 27 de octubre aunque ya le habíamos puesto toda la intención, pero psicológicamente sí fue un momento muy angustiante. Sentimos que se nos iban a robar las elecciones pero rápidamente logramos el diálogo con la gente de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral y eso ayudó mucho en el proceso.

Y ¿por qué cree que la gente que lo eligió a usted y no a otro candidato tradicional?

Sin duda fue un voto protesta. Uno ve el debate electoral en Bogotá y es de una gran altura, el candidato sabía todo de la ciudad, de cifras, pero uno va a Palmira y son los mismos candidatos de siempre con discursos que difícilmente articulan bien tres palabras. Yo creo que muchísima gente votó con la intención de querer algo distinto.

El exalcalde Jairo Ortega Samboní en respuesta a las denuncias presentadas por Escobar, se pronunció por redes sociales y calificó al alcalde electo como “payaso” y dijo que Escobar nombró al secretario de Hacienda, Infraestructura, Planeación, entre otras secretarías, por lo cual debía seguir este mismo procedimiento para nombrar la secretaría de Seguridad.

"Yo a él no lo culpo porque él no sabe que es el alcalde todavía, él todavía no entiende, él cree que está jugando con las redes. (...) "Esto no es un circo donde él es el payaso, lo que Óscar Escobar está haciendo es un acoso laboral y voy a promover que lo investiguen porque usted no puede decir que no lo están dejando gobernar", expresó vía Twitter.

¿Qué opina sobre las declaraciones del exalcalde Jairo Ortega Samboní el cual dijo que va a promover una investigación por sus declaraciones?

El exalcalde sacó unos audios anoche en los que él le dice a su gabinete que estén tranquilos, que le va a pedir a todos sus concejales que se pronuncien y asimismo al nuevo contralor y al nuevo personero. A mí eso me parece muy curioso porque en este instante no hay nuevo contralor y personero. Se está dando la elección en este momento. Respeten a Palmira y déjenme gobernar, que sus años en el poder ya terminaron.