Revelan nuevos detalles de la noche en que murió María José Ardila tras reto en bar de Cali

Nuevos detalles de lo que ocurrió la noche en que falleció María José Ardila, la joven que presentó complicaciones de salud tras realizar un reto con alcohol, en un bar de Cali, el 25 de octubre de 2025. Su estado de salud se deterioró rápidamente sin que, según testigos, se activaran protocolos básicos de auxilio.

De acuerdo con la información revelada, el reto ofrecía un premio de COP 1.500.000 y consistía en una serie de pruebas que implicaban la ingesta acelerada de distintos licores, entre ellos shots, cerveza y aguardiente, consumidos en lapsos de apenas segundos.

No le permitieron tomar agua

Nicolle Cañas, amiga cercana de la víctima y testigo de los hechos, relató para el programa Séptimo Día que cuando María José comenzó a sentirse mal, intentó hidratarse, pero le fue negado. “No podía tomar nada distinto al licor del reto”. Según su testimonio, esta condición en el reto buscaba evitar que los participantes “hicieran trampa”, pero terminó siendo letal para la vida de la joven.

Minutos después, María José perdió el conocimiento, presentó rigidez en su mandíbula y comenzó a broncoaspirar y se ahogó con su propio vómito. Sus acompañantes intentaron auxiliarla, mientras, según los relatos de la testigo, el personal del bar y otros asistentes no intervinieron.

El traslado y la investigación

Ante la falta de respuesta, uno de sus acompañantes decidió llevarla por sus propios medios a la Clínica de Occidente. La joven ingresó en estado crítico, con signos de cianosis, su piel empezó a tornarse color azul y graves dificultades respiratorias. Permaneció hospitalizada varios días, pero falleció el 31 de octubre.

La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación por el presunto delito de homicidio. Para la familia, el caso refleja los riesgos de este tipo de prácticas y la ausencia de controles en algunos establecimientos. Mientras avanza la investigación, la muerte de María José sigue siendo un llamado de alerta sobre los límites para el entretenimiento y la vida.