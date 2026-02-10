¿Cuál es la ciudad con el internet fijo más rápido en Colombia?

El informe más reciente de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) midió pruebas reales y reveló un nuevo líder en velocidad de internet fijo. Foto: rawpixel.com - rawpixel.com

El nuevo Data Flash publicado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) confirma que la calidad del internet fijo en Colombia continúa mejorando de manera sostenida.

El informe evidencia avances relevantes en velocidades, desempeño por ciudades y por operadores, y ubica al país entre los mejores de la región.

Los resultados corresponden a las mediciones de calidad del servicio de internet fijo desde la experiencia real de los usuarios entre enero de 2018 y junio de 2025.

El informe se elaboró a partir de datos provistos por Ookla, mediante la plataforma Speed Intelligence, y consolida millones de mediciones realizadas con la herramienta Speedtest, reportadas a través de la mediana de los resultados, lo que permite reflejar de forma más precisa la experiencia real de los usuarios.

Mejores velocidades y mayor capacidad en el país

Entre junio de 2024 y junio de 2025, los usuarios de internet fijo percibieron un crecimiento significativo en la calidad del servicio:

La velocidad de descarga aumentó 30,6 % , alcanzando 192,04 Mbps .

La velocidad de carga creció 70,7 %, hasta llegar a 84,53 Mbps a nivel nacional.

Según el informe, estos resultados reflejan una mejora sustancial en la capacidad de las redes fijas y en la experiencia cotidiana de navegación, trabajo remoto, streaming y juegos en línea.

Desempeño por operadores

A junio de 2025, las mediciones evidencian diferencias relevantes entre operadores:

Movistar registró las mayores velocidades, con 316,93 Mbps en descarga y 286,66 Mbps en carga.

ETB presentó la mejor latencia, con 6,67 milisegundos.

El informe destaca que ambos operadores muestran una alta simetría entre velocidades de bajada y subida, asociada a una mayor proporción de accesos en fibra óptica frente a otras tecnologías.

¿Cuál es la ciudad con el internet más rápido?

Seis ciudades superaron en junio de 2025 el máximo histórico de velocidad de descarga, la rapidez con la que los usuarios reciben información desde internet a sus dispositivos, como videos, archivos o páginas web, registrado un año atrás en 206,79 Mbps:

Armenia (260 Mbps)

Bucaramanga (234 Mbps)

Medellín (233 Mbps)

Bogotá D. C. (218 Mbps)

Barranquilla (213 Mbps)

Villavicencio (210 Mbps)

En términos de latencia —el tiempo que tarda la información en ir y volver entre el dispositivo del usuario y la red, un factor clave para videollamadas, juegos en línea y aplicaciones en tiempo real— Bogotá presentó el mejor resultado con 10,9 ms, seguida por Villavicencio con 14,4 ms.

A nivel intraurbano, las mediciones también muestran diferencias relevantes:

En Bogotá , las mayores velocidades se registraron en Kennedy , Rafael Uribe Uribe y Engativá .

En Medellín y el Valle de Aburrá , lideró la zona suroccidental ( Guayabal y Belén ) y el municipio de Sabaneta , con 303,80 Mbps .

En Barranquilla, las mejores mediciones se presentaron en Riomar y Centro Histórico.

Índice de Calidad de la Experiencia (ICE): Bogotá lidera

El informe incorpora el Índice de Calidad de la Experiencia (ICE), diseñado por la CRC, que integra cuatro parámetros técnicos en un solo indicador.

Para junio de 2025, Bogotá obtuvo el mayor puntaje del país con 86,89, seguida por Villavicencio, Ibagué, Cali y Armenia.

Varias ciudades mostraron incrementos significativos frente a 2024, destacándose Bucaramanga, Cali y Medellín.

Internet fijo y videojuegos: Game Score

En el análisis de experiencia en juegos online, a través del índice Game Score de Ookla, Movistar lideró en 6 de las 10 ciudades con mejor ICE y ocupó el segundo lugar en las cuatro restantes, lo que evidencia un buen desempeño del internet fijo colombiano en aplicaciones sensibles a la latencia.

Colombia en el contexto internacional

En la comparación con 20 países de Centroamérica y Suramérica, Colombia se ubicó:

4.º lugar en velocidad de descarga,

7.º lugar en velocidad de carga,

11.º lugar en latencia.

Estos resultados, según el informe, permiten dimensionar el desempeño del país frente a mercados comparables de la región.

Información para decidir mejor

El Data Flash ofrece una cobertura amplia y detallada de la calidad del internet fijo en Colombia, con información de los 32 departamentos, 25 ciudades capitales, municipios aledaños a Bogotá, Medellín y Barranquilla, así como localidades y comunas en las principales áreas metropolitanas.

El documento integra mapas, gráficos y tablas elaborados con sistemas de información geográfica y herramientas de programación en Python, lo que facilita una lectura clara, comparativa y accesible de los resultados, y ayuda a comprender las diferencias territoriales en la experiencia de los usuarios.

“La medición de la calidad del Internet fijo desde la experiencia del usuario permite reducir la asimetría de información en el mercado. Contar con datos objetivos, comparables y desagregados fortalece el poder de decisión de los ciudadanos y promueve mejores condiciones de prestación del servicio por parte de los operadores, en beneficio de la conectividad y el bienestar digital del país”, explicó Claudia Ximena Bustamante, comisionada y directora ejecutiva de la CRC.

