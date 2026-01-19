Reversible de la avenida Cañasgordas regresó este lunes; lo que debe tener en cuenta

Con el reversible se ha reducido el tiempo de movilidad en el sur de Cali. Foto: Alcaldía de Cali

La alcaldía de Cali anunció que a partir de este lunes 19 de enero se retomó la medida del reversible en la avenida Cañasgordas, entre la glorieta de Alfaguara (en Jamundí) y el puente de La Viga, en el sur de la ciudad, con el que se busca mejorar la movilidad de ese corredor en la hora de mayor flujo.

La medida se aplica en el sentido Jamundí–Cali, entre las 6:00 a.m. y las 7:30 a.m., que es una hora pico por el corredor, en la que se movilizan alrededor de 1.700 vehículos y 2.400 motos.

La alcaldía ha señalado que la medida se toma desde el segundo semestre del año pasado, teniendo en cuenta los tiempos de recorrido, velocidad, accidentalidad y volumen de vehículos.

La restricción se levantó a finales del año pasado tras el cierre del año escolar, ante la reducción del tráfico por la zona. Sobre los resultados del primer semestre, la Secretaría de Movilidad resaltó que se redujo la accidentalidad, los tiempos de traslado, así como hubo acogida por los usuarios de la vía.

“En este tramo históricamente se presenta alta siniestralidad en horas pico. Con la implementación del reversible, logramos cero siniestros viales durante el horario de la medida”, añadió Carlos Santacoloma, subsecretario de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial.

El reversible se mantendrá vigente hasta el 11 de julio (que finaliza la primera fase de aplicación), por lo que en este primer semestre del año se reforzará con mayor presencia de agentes de tránsito en la comuna 22. “De igual manera, se implementarán olas verdes coordinadas entre el sistema de semaforización y el personal operativo, atendiendo las dinámicas propias del sector”, añadió en comunicado la alcaldía.