Contraloría archivó proceso contra gobernador de Antioquia por detrimento patrimonial

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, fue alcalde de Rionegro entre 2016 y 2019. Foto: Gobernación de Antioquia

La Contraloría General de la Nación cerró el proceso en contra del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por irregularidades en un contrato para la construcción de dos CAI cuando él fue alcalde de Rionegro. El ente de control señaló que no hubo daño.

La investigación contra el mandatario era por la construcción de los CAI San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas, en Rionegro, en los que se invirtieron más de COP 830 millones y que se habrían perdido debido a que las obras no habían cumplido con su fin original.

Dentro de los argumentos se indicaba que hubo fallas en la planeación, debido a que no se tuvieron en cuenta “los respectivos conceptos de viabilidad emitidos por la Policía Nacional; no ha prestado ningún servicio a la comunidad”.

Pero, en medio del proceso, el coronel Carlos Andrés Martínez Romero, comandante del Departamento de Policía, en comunicación oficial, aseguró que están en el proceso de añadir las construcciones dentro de las estructuras orgánicas de la institución, para que entren a operar los CAI.

Sumado a esto, la Contraloría indicó que constató la entrega de los CAI, por lo que “advierte que no existe un daño con afectación patrimonial de los intereses estatales, teniendo en cuenta el material probatorio solicitado y aportado, donde logró demostrar de manera suficiente, clara y específica que no existe un detrimento patrimonial al erario”.

Con la decisión, la Contraloría explicó que contra el fallo no procede ningún recurso, a menos que “aparecieren nuevas pruebas que desvirtúen los fundamentos que sirvieron de base para el archive o se demuestre que la decisión se basó en prueba falsa”.

Por este mismo caso, la Fiscalía investiga al gobernador. El año pasado se conoció que por ello se hicieron interceptaciones a las comunicaciones de Rendón.