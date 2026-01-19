Pico y placa en Medellín: este lunes vuelve la medida sin periodo pedagógico

El pico y placa regresa con la misma rotación del último semestre de 2026. Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luego de tres semanas de suspensión, este lunes 19 de enero vuelve a regir en Medellín el pico y placa bajo el mismo horario y rotación del último semestre del año pasado. Para retomar la medida, la alcaldía advirtió que no se tendrá periodo pedagógico.

Lea: Contraloría archivó proceso contra gobernador de Antioquia por detrimento patrimonial

La restricción se aplica para mejorar la movilidad por la ciudad y reducir la carga de contaminación del aire, por lo que se aplica a vehículos particulares, camperos, motocarros y cuatrimotos, según el último dígito de la placa, así como la medida recae en motos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos, con el primer dígito de la placa.

Rotación del pico y placa Medellín 2026

Para este primer semestre del año, el pico y placa seguirá aplicándose entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., con la misma rotación del segundo semestre de 2025:

Lunes: 6 y 9

Martes: 5 y 7

Miércoles: 1 y 8

Jueves: 0 y 2

Viernes: 3 y 4

Le puede interesar: ¿Quién es el nuevo alcalde de Girón?

Vías en que no aplica

El pico y placa se aplica en Medellín y los municipios del Valle del Aburrá con excepción de los corredores de los corregimientos y se exonerarán las vías de conexión regional y nacional como la Avenida Regional, Las Palmas y la vía a Occidente.

Las autoridades recuerdan que sobre la avenida Regional y la Autopista Sur pueden mantenerse las restricciones, en los tramos que corresponden a Bello e Itagüí.

Excepciones

La medida no aplica para vehículos de carga, transporte de pasajeros, transportes especiales, vehículos de valores, medios de comunicación debidamente acreditados, así como automotores de emergencias y rescate, eléctricos, híbridos y a gas, según indicó la alcaldía de Medellín.

Multas

La Secretaría de Movilidad ha reiterado que este año no se tendrá periodo pedagógico, por lo que a partir de este lunes 19 de enero se comenzarán a aplicar multas hasta de 15 SMDLV, que equivalen a COP 875.460, y la inmovilización del vehículo.