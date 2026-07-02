Revolcón en la alcaldía de Cali: estos son los siete secretarios que entran y salen

A comienzos del año, Alejandro Eder cambió a los secretarios de Movilidad y Seguridad. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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En la alcaldía de Cali se siguen dando grandes cambios en el gabinete. Esta semana, el alcalde Alejandro Eder solicitó la renuncia protocolaria de todos los secretarios y posteriormente anunció el cambio de siete importantes cabezas de su administración. Según él, la decisión se tomó tras diálogos con diferentes sectores de la ciudad.

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A un año y medio de terminar su gobierno, el alcalde Eder sigue dando virajes en su administración. A comienzos de este año, tras registrar los más bajos niveles de favorabilidad entre los mandatarios de las principales ciudades, decidió sacar a sus secretarios de Movilidad y Seguridad. Ahora, resaltando que su prioridad es cumplir con los indicadores del Plan de Desarrollo 2024-2027 Cali Capital Pacífica de Colombia, anunció siete cambios.

Los que salen

El mandatario anunció la salida de cuatro secretarios, entre los que está la de Cultura, Leydi Higidio, quien estuvo en el cargo desde el inicio de la administración; a ella se suma la de Infraestructura, Luz Adriana Vásquez, con el mismo tiempo en el cargo; la secretaria de Bienestar Social, Johana Caicedo, quien entró en septiembre del año pasado, y la secretaria de Paz y Cultura Ciudadana, Nigeria Rentería, quien llevaba en el puesto el mismo tiempo que Caicedo.

En la lista también se encuentra la directora de la EDRU (Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana), María Alexandra Pacheco, quien venía acompañando el proceso de renovación del Plan de Ordenamiento Territorial, y la directora de Participación Ciudadana, Maritza Aponzá. Finalmente, está Diego Giraldo, quien se desempeñaba como director de Planeación.

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Los que entran

A la Secretaría de Cultura llegó Julián Arteaga, quien se venía desempeñando como subsecretario de Patrimonio, Infraestructura y Bibliotecas. Es sociólogo y fue coordinador de la Escuela Taller Cali. Además de la serie de eventos previstos para este segundo semestre del año, tendrá a su cargo la coordinación de la segunda fase del Barrio Obrero y la terminación del Parque Pacífico.

A Planeación entra Vanessa López Roja, economista y magíster en Políticas Públicas, quien fue subdirectora de Desarrollo Integral y apoyo a la redacción del Plan de Desarrollo Distrital y la armonización presupuestal en el primer año de Gobierno.

A Infraestructura entra Daniel Montoya Ossa, arquitecto y especialista en gerencia de proyectos, mientras que en la Secretaría de Participación Ciudadana queda bajo el liderazgo de Juanita Cataño, comunicadora social, especialista en gestión pública, quien fue candidata a la alcaldía por el Centro Democrático, y llegará a mediar en el diálogo con la ciudadanía.

Por otra parte, la abogada Nigeria Rentería Lozano llega a la Secretaría de Bienestar Social. Ha hecho parte de su carrera desde el Gobierno Nacional. Desde la alcaldía destacan que “su gestión se ha caracterizado por un profundo enfoque social y un especial énfasis en la garantía de derechos para las mujeres, las comunidades étnicas y la construcción de paz”.

Finalmente, al frente de la Secretaría de Paz queda Víctor Alfonso Barrera Miranda, quien era el encargado de la Unidad de Apoyo a la Gestión. Así como a la EDRU entra el economista Mauricio Bonilla Guerrero, quien ha trabajado en la estructuración, coordinación y supervisión de proyectos de infraestructura de carácter comunitario, ambiental, rural y de gestión del riesgo.

Eder agradeció el trabajo de los funcionarios que salen, así como ellos, en los últimos días, han estado destacando los logros de su paso por la administraci