Pico y placa en Ibagué: esta es la nueva rotación para el segundo semestre

La nueva rotación aplicará hasta el 31 de diciembre de 2026. Foto: Alcaldía de Ibagué

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A partir de este mes comienza a regir la nueva rotación del pico y placa en Medellín. Los cambios, según indicó la Secretaría de Movilidad de la ciudad, se aplicarán hasta el 31 de diciembre de este, cuando se apliquen nuevos cambios a la restricción.

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“Además de la nueva rotación, los vehículos matriculados en Ibagué continuarán contando con el beneficio de la hora valle, que les permite circular el día de la restricción entre las 9:00 y las 11:00 de la mañana, y entre las 3:00 y las 5:00 de la tarde”, dijo Camilo Martínez, secretario de Movilidad de Ibagué.

La medida se ha venido aplicando desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., con el fin de reducir los efectos contaminantes de los vehículos en la ciudad, pero además para regular la circulación por la misma.

Nueva rotación del pico y placa

Con los nuevos cambios, la restricción se aplicará de la siguiente manera para carros particulares.

Lunes: 6-7

Martes: 8-9

Miércoles: 0-1

Jueves: 2-3

Viernes: 4-5

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Durante estos primeros días y hasta el próximo 7 de julio, la alcaldía impondrá comparendos pedagógicos a quienes incumplan con la medida. De ahí en adelante se aplicarán las sanciones correspondientes, que llegan a los 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y a la inmovilización del carro.

Excepciones

El pico y placa no aplica para las motocicletas. Adicionalmente, la ley establece una serie de excepciones para vehículos eléctricos e híbridos. Adicionalmente, se permite el tránsito de carros que brinden servicios de emergencia, medios de comunicación y transporte de alimentos, así como los que hagan parte de la Policía, fuerzas militares, organismos de seguridad o escoltas.

A esto se suman los que brinden servicios funerarios y cortejos fúnebres, centros de enseñanza y los vehículos procedentes de otras regiones, que estén de paso por la ciudad, por lo que deben presentar a las autoridades el tiquete del último peaje pagado antes de entrar a Ibagué.