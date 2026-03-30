Desbordamiento de la quebrada La Melgara causó graves emergencias en Melgar

Las autoridades no han dado un censo oficial de damnificados. Entre los más afectados están las viviendas sobre la avenida Cafam. Foto: Captura de pantalla

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En la madrugada de este lunes 30 de marzo se registró una grave emergencia en Melgar por cuenta de las lluvias. Los desbordamientos de las quebradas La Melgara y La Longaniza dejaron afectaciones en el centro vacacional de Cafam, así como en varias vías y ocho barrios del municipio.

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La emergencia se registró sobre la 1:00 a.m. Luego del desbordamiento de la quebrada, el agua comenzó a ingresar en la zona F del complejo turístico, por lo que se estima que entre 80 y 100 familias resultaron afectadas.

“No tenían ningún plan de contingencia abierto para esta situación. Sabían que se estaba rebosando la quebrada y a todas las personas nos tocó manejar la misma situación”, dijo a la FM uno de los turistas afectados, quien añadió que el agua les alcanzó a llegar a la cintura.

Fuertes lluvias generan emergencias en Melgar, Tolima. En la madrugada de este 30 de marzo, varios barrios de Melgar resultaron inundados tras el desbordamiento de las quebradas La Melgara, La Longaniza y La Chicha. #VocesySonidos pic.twitter.com/9XgZPwnd0N — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 30, 2026

Adicionalmente, se registraron afectaciones en varios hoteles, fincas campestres y viviendas del municipio. Desde temprano se compartieron imágenes de vehículos arrastrados por las calles, mientras que en el transcurso de las horas se han reportado daños en balnearios, así como en locales comerciales donde ya bajó el agua, pero queda el barro.

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Desde la alcaldía se señaló que “desde el primer momento, nuestro alcalde, el ingeniero Francisco Bermúdez, acudió de inmediato a la emergencia, liderando la atención en los puntos críticos y brindando apoyo directo a las familias afectadas. Con presencia institucional y trabajo articulado, seguimos atendiendo la situación, priorizando la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad”.

Hasta ahora no se tiene un reporte oficial de las afectaciones. Sin embargo, cuerpos de socorro registraron emergencias en ocho barrios, entre los que están La Colina Park, Florida Baja, La Gallera, Acapulco, La Herradura y la Carrera 29 con calle 5.

Las emergencias por las lluvias tienen desde hace varios días al municipio en alerta. Según la directora de Gestión del Riesgo del Tolima, Andrea Mayorquín, al menos 100 familias resultaron damnificadas por las lluvias inusuales que se registraron la semana pasada, por lo que hay temor en el municipio por las consecuencias que la situación pueda generar en el turismo en Semana Santa, una de las temporadas más importantes para la región.

“Si se viene dando el aumento de precipitaciones, se puede afectar todo el sector económico del municipio de Melgar, pero eso lo trabajamos con el alcalde, realizar una recolección de inservibles, debido a que allí podemos evitar también la proliferación de vectores”, dijo la semana pasada Mayorquín ante las emergencias que ya se venían registrando.