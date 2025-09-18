Robo terminó en enfrentamiento que dejó un muerto y tres heridos en Buga, Valle

Imagen de referencia. A los delincuentes les encontraron celulares y cadenas de oro. Foto: Cortesía Secretaría de Turismo del Valle

En un tiroteo terminó un robo que se registró en el barrio Estambul del municipio de Buga, en el Valle del Cauca, en la tarde del pasado miércoles 17 de septiembre. Los delincuentes, que robaron en un comercio, se encontraron de frente con uniformados, lo que generó el enfrentamiento en el que murió uno de los presuntos ladrones, mientras que los otros dos resultaron heridos. Una tercera persona también fue lesionada.

Las autoridades explicaron que los delincuentes se acercaron a dos sujetos que se encontraban en un establecimiento comercial y con armas de fuego los intimidaron y los obligaron a entregar sus pertenencias.

En la zona se encontraban uniformados de la Policía que estaban tanqueando sus motocicletas en una estación de gasolina y que tras darse cuenta del hecho, iniciaron la persecución a los delincuentes, en medio de la cual se dio el cruce de disparos.

“En este hecho se presenta la neutralización de un delincuente al cual se le encuentra un arma de fuego y las pertenencias hurtadas anteriormente. En esta persecución se presentan tres heridos, dos de ellos al parecer participaron en el robo y una tercera persona que está siendo investigada en estos momentos”, explicó la general Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle.

Las autoridades confirmaron que la motocicleta en la que se movilizaban los delincuentes había sido reportada como robada hace dos años en Villavicencio, en Meta. Además de la captura, las autoridades confirmaron que los sujetos llevaban cadenas de oro y celulares, que habrían sido robados.

Ante esto, la general Rodríguez invitó “a la ciudadanía del municipio de Buga a denunciar. Si usted ha sido víctima de hechos similares de hurto es importante su denuncia”.