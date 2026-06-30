Rotación del pico y placa en Cali: estos son los cambios desde julio

La Secretaría de Movilidad de Cali mantendrá el horario de restricción entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m. para los vehículos particulares durante el segundo semestre de 2026. Foto: Secretaria de Movilidad Cali

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A partir del miércoles 1 de julio comenzará a regir la nueva rotación del pico y placa para vehículos particulares en Cali, una medida con la que la Alcaldía busca mejorar la movilidad, reducir la congestión en los principales corredores viales y promover alternativas de transporte sostenible.

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Aunque el horario de restricción no cambiará y continuará aplicándose de 6:00 a.m. a 7:00 p.m., la transición entre el primer y el segundo semestre tendrá una particularidad, los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 deberán cumplir la medida dos días seguidos, el martes 30 de junio y el miércoles 1 de julio.

Así queda la nueva rotación

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad Distrital, la programación que regirá durante el segundo semestre de 2026 será la siguiente, placas terminadas en:

Lunes: 9 y 0

Martes: 1 y 2

Miércoles: 3 y 4

Jueves: 5 y 6

Viernes: 7 y 8

La medida continuará aplicándose únicamente de lunes a viernes y no tendrá efecto durante fines de semana ni días festivos.

“La rotación del pico y placa es una medida que nos permite gestionar de manera más eficiente la movilidad de la ciudad. Invitamos a todos los ciudadanos a informarse a través de nuestros canales oficiales, cumplir con la normativa y sumarse a las acciones que contribuyen a una Cali más organizada, sostenible y segura para todos”, manifestó Sergio Javie Moncayo, secretario de Movilidad Distrital.

Así será la transición entre junio y julio

La Secretaría explicó que “el martes 30 de junio seguirá vigente la rotación correspondiente al primer semestre, por lo que ese día tendrán restricción los vehículos con placas terminadas en 3 y 4″.

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Sin embargo, al entrar en vigor la nueva programación el miércoles 1 de julio, esos mismos dígitos volverán a tener pico y placa, convirtiéndose en el único caso en el que la restricción se repetirá durante dos jornadas consecutivas. Según la administración distrital, esta situación solo ocurrirá durante el cambio de semestre y hace parte del ajuste entre ambos calendarios.

Horarios y recomendaciones

Las autoridades de movilidad recordaron que el horario de aplicación permanecerá entre las 6:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, sin modificaciones frente al esquema vigente durante el primer semestre.

Asimismo, recomendó a los conductores consultar los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad, verificar el último número de la placa de su vehículo y planear sus desplazamientos con anticipación para evitar inconvenientes y posibles sanciones.