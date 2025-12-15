Se conocen las identidades de las víctimas de la masacre en Versalles, Valle

Imagen de referencia. Dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al local y dispararon en repetidas ocasiones a las víctimas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En el corregimiento de Florida, zona rural del municipio de Versalles, Valle del Cauca, se registró un ataque armado en el que murieron tres personas. El hecho ocurrió en un establecimiento comercial en la noche del sábado 13 de diciembre.

Según la información preliminar, las víctimas se encontraban departiendo en un bar del corregimiento cuando sujetos armados llegaron en una motocicleta y les dispararon en repetidas ocasiones causándoles heridas de gravedad.

Posteriormente, las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial donde confirmaron su fallecimiento. Las víctimas fueron identificadas como Diego Fernando Valencia Ríos y Jarlinson Leonel Vera, ambos de 28 años, y Raúl de Jesús Valencia de 34 años.

“Las primeras indagaciones permiten establecer que las víctimas estaban en un establecimiento abierto al público cuando los agresores ingresaron y accionaron armas de fuego, dándose a la fuga inmediatamente”, mencionó el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policía Valle.

Además, el coronel indicó que activaron un dispositivo especial de inteligencia e investigación para determinar responsabilidades en este hecho violento. “De manera inmediata se activó un componente especial de investigación con personal de inteligencia e investigación criminal para identificar, ubicar y capturar a los responsables, así como esclarecer los móviles de este lamentable hecho”, agregó.

Sobre el hecho, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó que es la masacre número 77 en lo que va del año y que ya han hecho alertas tempranas en estos territorios. “La Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 013/25, que incluye al municipio de Versalles con un llamado a la acción prioritaria, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”, indicó Indepaz.