Se cumple una semana del secuestro de la médica Daniela Hernández, en el Valle

Habitantes del municipio de Sevilla, en el Valle del Cauca, realizaron una velatón, con globos y camisetas blancas, para exigir la liberación de la médica Daniela Hernández Montoya, quien fue secuestrada el pasado 14 de agosto, junto a sus dos hijos, quienes posteriormente fueron liberados.

El hecho se registró luego de que la mujer fue a recoger a los menores de edad en su camioneta Toyota TXL blanca. Cerca al colegio San Luis fue interceptada por hombres que los obligaron a subir al vehículo y se los llevaron fuera del municipio.

En la noche del mismo día del rapto, los menores de edad, de cuatro y ocho años, fueron liberados, pero desde ese día no se tiene conocimiento del paradero de la médica.

Tras registrarse el plagio se realizó un consejo de seguridad en el municipio, en el que se definió una recompensa de $50 millones por información del paradero de Hernández Montoya, para lo que se habilitaron las líneas 314 358 7212, 321 394 1227 y la 165.

Desde el día del secuestro, tanto familiares como funcionarios del hospital Departamental Centenario de Sevilla, donde trabaja la médica, han realizado velatones y movilizaciones para exigir su liberación.

“Han sido días de mucha incertidumbre, pero confiados y con esperanza, confiados porque el que nos cuida no duerme, confiamos en que pronto tendremos noticias y sabremos dónde está Daniela y que pueda volver a la libertad. Hemos hecho oraciones permanentes. Antes que ser doctora es mamá, es esposa, toda su familia estamos aquí esperándola”, dijo a Blu Radio Erika Buitrago, portavoz del hospital.

Por su parte, tras la última concentración, la alcaldía de Sevilla indicó que: “nos unimos como comunidad en un acto de fe, esperanza y solidaridad, acompañando a Daniela Hernández Montoya y a su familia con la fuerza de la oración y la unión comunitaria. (...) recordándonos que la fe, la vida y la libertad brillan más cuando estamos unidos”.

Para intensificar la búsqueda de Hernández Montoya se conformó un equipo de la Policía y la Fiscalía, que llegaron directamente desde Bogotá, según informó la gobernadora encargada del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes.