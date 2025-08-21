Más de 1,5 millones de personas no tendrán agua en Medellín y el Valle del Aburrá

Imagen de referencia. Los cortes de agua serán escalonados entre las 9:00 a.m. del sábado 23 de agosto y las 3:00 a.m. del lunes 25 de agosto Foto: Istock

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Alrededor de 1,5 millones de personas se quedarán este fin de semana sin agua en Medellín, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta porque, según indicó EPM, se realizarán trabajos para la modernización de la planta de tratamiento de agua potable de La Ayura.

Lea: Estos son los cambios en movilidad por laboratorio vial en Miramar, Barranquilla

“La planta de tratamiento tiene más o menos 50 años de operación. Durante la vida útil de esta planta se han hecho algunos procesos que se han ido mejorando. Sin embargo, en este momento estamos haciendo una modernización muy grande”, dijo el gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, Santiago Wilches.

De acuerdo con la empresa, la planta de La Ayurá, construida en 1968, es la más importante del sistema, debido a que abastece al 51 % de los usuarios en el Valle del Aburrá, que sigue creciendo en población y requiere reforzar los procesos de potabilización como de atención a las variables climáticas.

Los cortes de agua se harán escalonados en Medellín y los cuatro municipios a partir de las 9:00 a.m. del sábado 23 de agosto hasta las 7:00 a.m. del próximo lunes 25 de agosto, en 32 circuitos de distribución a los que se enviarán carrotanques para atender a los afectados.

Le puede interesar: Adolescente murió en medio de ataque sicarial en La Unión, Valle, ¿qué se sabe?

“EPM entregará agua potable de manera gratuita a través de carrotanques. Es importante llevar recipientes limpios, con boca ancha (como un balde) y que luego se pueda cargar”, añadió EPM.

Recomendaciones

EPM invitó a sus usuarios a hacer uso adecuado del líquido durante estos días, así como recomienda:

Almacenar agua potable con tiempo y en la cantidad justa para cubrir el tiempo de suspensión, procurando que el agua destinada para beber o cocinar se conserve limpia y protegida de cualquier contaminación. Evitar para última hora la recolección ya que, si muchas personas almacenan agua al mismo tiempo, el servicio podría interrumpirse antes de lo previsto. Tener presente que la hora de restablecimiento del servicio es aproximada y que, una vez regrese el agua, usarla de manera moderada para facilitar la estabilización de la red. Si el consumo es muy alto de forma simultánea, el sistema tardará más en normalizarse y algunas viviendas o comercios podrían recibir el suministro más tarde. Esperar a que el agua recupere sus condiciones normales antes de consumirla o usarla para lavar ropa, en caso de que al inicio presente turbiedad, ya que se trata de un fenómeno temporal propio del proceso de estabilización de las redes. Usar el agua que haya quedado almacenada cuando el servicio se restablezca. Aprovecharla para regar plantas, limpiar o lavar baños. Para grandes clientes o unidades residenciales de gran tamaño, cerrar el macromedidor una hora antes de la interrupción y abrirlo una hora después del restablecimiento del servicio. Esta labor debe ser realizada por personal con conocimiento técnico. Tener en cuenta que la mayoría de las residencias (casas o apartamentos), cuentan con micromedidores y no requieren esta maniobra. En caso de que el agua regrese con un color inusual debido a la presencia de manganeso, evitar usar blanqueador en ropa o pisos hasta que el color vuelva a la normalidad

Barrios que tendrá cortes de agua en Medellín y el Valle del Aburrá

Itagüí

(9:00 a.m. del 23 de agosto a 11:00 a.m. del 24 de agosto)

El Ajizal, El Porvenir, La Hondonada, Santa María 1 y Santa María 3.

Medellín

(1:00 p.m. del 23 de agosto a 3:00 p.m. del 24 de agosto)

Las Mercedes, Belén, Los Alpes, Altavista, La Palma, Las Violetas, La Loma de Los Bernal, Granada, La Gloria, San Bernardo, Las Playas, Diego Echavarría, Belén y El Rincón.

Medellín

(1:00 p.m. del 23 de agosto a 7:00 a.m. del 24 de agosto)

Aures No. 1, Aures No. 2, Monteclaro (San Cristóbal) y Picacho.

Envigado

(5:00 p.m. del 23 de agosto a 1:00 p.m. del 24 de agosto)

La Pradera, Uribe Ángel, El Esmeraldal, La Sebastiana, La Inmaculada, Loma de Las Brujas, El Chingui, Loma del Atravesado, Zúñiga, Las Orquídeas y Alto de Misael.

Medellín

(5:00 p.m. del 23 de agosto a 1:00 p.m. del 24 de agosto)

El Diamante No. 2 y San Lucas.

Medellín

(11:00 a.m. del 23 de agosto a 11:00 a.m. del 24 de agosto)

Santa Rosa de Lima, Juan XXIII - La Quiebra, Calasanz Parte Alta, Nuevos Conquistadores, El Salado, Campo Alegre, Santa Mónica, Betania, Las Independencias, Belencito, Antonio Nariño, El Socorro, La Pradera, Santa Teresita, San Javier No. 1, Veinte de Julio, San Javier No. 2, Barrio Cristóbal, Las Mercedes y Simón Bolívar.

Medellín

(3:00 p.m. del 23 de agosto a 3:00 p.m. del 24 de agosto)

Las Playas, Diego Echavarría, Campo Amor, Patio Bonito, Lalinde, Noel, Manila, La Mota, El Poblado, El Rodeo, Astorga, Cristo Rey, La Florida, El Castillo, Santa María de Los Ángeles, El Diamante No. 2, Barrio Colombia, Los Balsos No. 2, Guayabal, Alejandría, Castropol, Simesa, Santafé, Villa Carlota, Shellmar, Parque Juan Pablo II, La Colina y La Aguacatala.

Itagüí

(3:00 p.m. del 23 de agosto a 3:00 p.m. del 24 de agosto)

Santa Cruz, Colinas del Sur, Zona Industrial 1, Santa María 3, Santa María 2, San Fernando, La Esmeralda, Santa María 1, Balcones de Sevilla y Simón Bolívar.

Envigado

(3:00 p.m. del 23 de agosto a 3:00 p.m. del 24 de agosto)

Las Vegas, Alcalá, El Portal, Uribe Ángel, Las Orquídeas, Alto de Misael, Pontevedra, Las Flores, San Marcos, La Magnolia, Bosques de Zúñiga, Jardines, Zúñiga y Villa Grande.

Medellín

(7:00 p.m. del 23 de agosto a 1:00 p.m. del 24 de agosto)

Betania. El Corazón. Belencito. Nuevos Conquistadores. Las Independencias y Veinte de Julio.

Medellín

(7:00 p.m. del 23 de agosto a 7:00 a.m. del 24 de agosto)

El Corazón. Nuevos Conquistadores. Las Independencias. El Salado. Eduardo Santos (San Cristóbal). Antonio Nariño. Veinte de Julio.

Medellín

(1:00 p.m. del 23 de agosto a 7:00 p.m. del 24 de agosto)

Santa Margarita. Olaya Herrera. Juan XXIII - La Quiebra. Cucaracho. Nazareth (San Cristóbal). Monteclaro (San Cristóbal). Pajarito (San Cristóbal). Palenque. La Pradera.

Envigado

(11:00 a.m. del 23 de agosto a 11:00 a.m. del 24 de agosto)

El Chingui. Loma de Las Brujas. Loma del Atravesado.

Envigado

(1:00 p.m. del 23 de agosto a 3:00 p.m. del 24 de agosto)

Loma del Atravesado. Zúñiga.

Medellín

(1:00 p.m. del 23 de agosto a 3:00 p.m. del 24 de agosto)

El Tesoro. Los Balsos No. 1. Los Naranjos. San Lucas. Zúñiga. Altos del Poblado.

Medellín

(11:00 a.m. del 23 de agosto a 1:00 p.m. del 24 de agosto)

El Rincón. La Colina. La Hondonada.

Medellín

(1:00 p.m. del 23 de agosto a 1:00 p.m. del 24 de agosto)

El Rincón. La Mota. La Colina. La Hondonada. Diego Echavarría. La Loma de Los Bernal. Parque Juan Pablo II.

Itagüí

(1:00 p.m. del 23 de agosto a 1:00 p.m. del 24 de agosto)

Colinas del Sur. Santa María 3.

Medellín

(3:00 p.m. del 23 de agosto a 3:00 p.m. del 24 de agosto)

Los Balsos No. 1. San Lucas. El Tesoro. Los Naranjos. Las Lomas No. 2. Altos del Poblado. La Asomadera No. 2.

Medellín

(11:00 a.m. del 23 de agosto a 11:00 a.m. del 24 de agosto)

Buenos Aires. Miraflores. Alejandro Echavarría. Gerona. El Salvador. San Diego. La Asomadera No. 1. Cataluña. Loreto. La Milagrosa. Las Palmas. Caicedo. El Pinal. Sucre. Barrio Colón. Bomboná No. 1. Boston.

Itagüí

(1:00 p.m. del 23 de agosto a 5:00 p.m. del 24 de agosto)

Santa Cruz. Zona Industrial 2. San José. Las Mercedes. Los Naranjos. Atenco. Centro Playa Rica. Asturias. La Gloria.Zona Industrial 1.Araucaria.Fátima. El Rosario. Artex. Villa Paula.Zona Industrial 3.Las Acacias.El Tablazo.Las Américas.Simón Bolívar.La Palma.Monte Verde.Parque Cementerio Jardín Montesacro.Las Brisas.Glorieta Pilsen.San Isidro.San Juan Bautista.La Independencia.Camparola.San Pío X.La Unión.Santa María La Nueva.San Javier.Calatrava.Terranova.Santa María 2. La Aldea. Santa María 1.Ferrara.Balcones de Sevilla.El Progreso. Loma Linda.

La Estrella

(3:00 p.m. del 23 de agosto a 5:00 p.m. del 24 de agosto)

Bellavista.San Andrés.Centro.La Ferrería.Horizontes.Quebrada Grande.El Pedrero.Chile.La Chinca.Las Brisas.Caquetá.Ancón San Martín.Camilo Torres.El Dorado.Primavera.San Cayetano.Escobar.San Vicente.Zona Industrial.San Agustín.Monterrey.

Itagüí

(3:00 p.m. del 23 de agosto a 5:00 p.m. del 24 de agosto)

Ditaires.Triana.San Francisco.San Gabriel.19 de Abril. Pilsen.San Javier.Villa Lía.Santa Catalina.

Medellín

(3:00 p.m. del 23 de agosto a 5:00 p.m. del 24 de agosto)

Corregimiento San Antonio de Prado.

Medellín

(9:00 a.m. del 23 de agosto a 11:00 a.m. del 24 de agosto)

Bomboná No. 2.Barrios de Jesús.La Asomadera No. 3.Cataluña.Los Cerros-El Vergel.Loreto.

Envigado

(9:00 a.m. del 23 de agosto a 9:00 a.m. del 24 de agosto)

Loma del Barro. El Trianon.

Sabaneta

(9:00 a.m. del 23 de agosto a 9:00 a.m. del 24 de agosto)

María Auxiliadora.

Medellín

(7:00 p.m. del 23 de agosto a 5:00 a.m. del 24 de agosto)

Monteclaro (San Cristóbal).Pajarito (San Cristóbal).Nazareth (San Cristóbal).

Itagüí

(1:00 p.m. del 23 de agosto a 5:00 p.m. del 24 de agosto)

El Ajizal.El Pedregal.Los Gómez.

Medellín

(9:00 a.m. del 23 de agosto a 9:00 a.m. del 24 de agosto)

Miraflores.Alejandro Echavarría.Los Cerros - El Vergel.Bomboná No. 2.Barrios de Jesús.Cataluña.Loreto.La Milagrosa.

Medellín

(7:00 p.m. del 23 de agosto a 5:00 a.m. del 24 de agosto)

Santo Domingo Savio No. 1.Granizal.Moscú No. 2.Popular.Campo Valdés No. 2.La Salle.Las Granjas.San Pablo.Santa Inés.Villa Guadalupe.Moscú No. 1.Villa del Socorro.

Bello

(7:00 p.m. del 23 de agosto a 5:00 a.m. del 24 de agosto)

Santa Rita.

Medellín

(3:00 p.m. del 23 de agosto a 9:00 p.m. del 24 de agosto)

Nazareth (San Cristóbal). Santa Margarita. Pajarito (San Cristóbal). Cucaracho. Monteclaro (San Cristóbal).

Medellín

(5:00 p.m. del 23 de agosto a 11:00 p.m. del 24 de agosto)

Alfonso López.Córdoba.Altamira.López de Mesa.Bosques de San Pablo. Cementerio Universal. Robledo. Palenque. Facultad de Minas. Santa Rosa de Lima. Ferrini.Calasanz Parte Alta. El Pesebre. Fuente Clara.San Germán. Calasanz. Blanquizal. El Diamante. Bello Horizonte. La Pilarica. Villa Flora.

Sabaneta

(3:00 p.m. del 23 de agosto a 5:00 p.m. del 24 de agosto)

Los Arias.Villas del Carmen.La Florida.Los Alcázares.La Barquereña.San Joaquín.Betania.Vegas de la Doctora.Lagos de la Doctora.Vegas de San José.Tres Esquinas.Prados de Sabaneta.Nuestra Señora de los Dolores.Sabaneta Real.Calle Larga.Holanda.Entreamigos.Calle del Banco.Santa Ana.Aliadas del Sur.Paso Ancho.Restrepo Naranjo.Manuel Restrepo.Virgen del Carmen.Las Casitas.San Rafael.Promisión.Playas de María.El Carmelo II.Ancón Sur.María Auxiliadora.

Envigado

(3:00 p.m. del 23 de agosto a 5:00 p.m. del 24 de agosto)

Loma del Barro.

La Estrella

(11:00 a.m. del 23 de agosto a 1:00 p.m. del 24 de agosto)

Zona Industrial.San Agustín.

Itagüí

(11:00 a.m. del 23 de agosto a 1:00 p.m. del 24 de agosto)

Santa Catalina.La Finca.Ditaires. La Palma. Monte Verde. Parque Cementerio Jardín Montesacro. Malta. Las Brisas. Santa Ana.Glorieta Pilsen. Las Margaritas.Samaria.San Gabriel.Samaria Robles del Sur. Camparola.El Palmar. Yarumito.San Pío X.Zona Industrial 3.

Envigado

(5:00 p.m. del 23 de agosto a 7:00 p.m. del 24 de agosto)

San José.La Paz.El Dorado.La Mina.El Chingui.El Salado.El Trianon.San Rafael.Las Antillas.

Medellín

(1:00 p.m. del 24 de agosto a 3:00 a.m. del 25 de agosto)

La Libertad. Villatina. Barrios de Jesús. Las Estancias. Villa Lilliam. El Pinal. Los Mangos. Enciso. La Ladera. Sucre.

Medellín

(5:00 p.m. del 24 de agosto a 7:00 a.m. del 25 de agosto)

Villa Hermosa. Manrique Oriental. El Raizal. Batallón Girardot. Santa Inés. La Salle. Versalles No. 1. San José La Cima No. 2 S.E. Las Granjas. Oriente (Sta. Elena).