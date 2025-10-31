Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Más Regiones

Hinchas del Pereira bloquean varias vías de la ciudad

Los manifestantes marchan por el inconformismo con la mala administración del club. Suspendieron el servicio de Megabus.

Redacción Colombia
31 de octubre de 2025 - 01:24 p. m.
Los hinchas se han tomado las principales vías en Pereira.
Los hinchas se han tomado las principales vías en Pereira.
Foto: Captura de pantalla
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Desde primeras horas de este viernes 31 de octubre, hinchas del Deportivo Pereira bloquean diferentes puntos de la ciudad, entre estos, el Viaducto (sentido Dosquebradas-Pereira) y en la Glorieta de Mercasa, para mostrar su inconformismo con las directivas del club ante la crisis económica que atraviesa.

Lea: Personería de Cali suspendió al secretario de Movilidad, Gustavo Orozco

Los manifestantes salieron desde las 6:00 a.m. del Makro y la Fundación Autónoma de Las Américas (Belmonte) y se han ido tomando las principales vías de la ciudad, lo que ha dificultado la movilidad y el paso por varias de los corredores.

Por ello se anunció la suspensión del servicio de Megabus, mientras que en el sector del Cerrito y La Virginia ha habido dificultades en el acceso de rutas alimentadoras. Las autoridades han pedido paciencia a la ciudadanía y planear recorridos alternos.

El plantel del Deportivo Pereira ha denunciado la falta de pago de los salarios y seguridad social, por los que los jugadores, a modo de protesta, se negaron a participar de los últimos dos partidos de la Liga Betplay Dimayor, contra Águilas Doradas y Deportivo Pasto, que finalmente fueron disputados por los futbolistas de la sub20 del club.

Le puede interesar: Murió mujer que participó en peligroso reto con licor en discoteca de Cali

Sumado a esto, el Ministerio del Trabajo impuso una medida cautelar de suspensión de labores en el equipo, ante las situaciones denunciadas, mientras que en las últimas horas el director técnico Rafael Dudamel anunció su renuncia, así como ya lo han hecho algunos de los jugadores.

Los hinchas cuestionan la gestión del presidente del equipo, Álvaro de Jesús López Bedoya, quien en un anterior paso por la dirección del club ya había sido cuestionado por el manejo que le había dado y que terminó en circunstancias similares a las actuales.

Sobre la situación actual, el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, han indicado que se debe hacer algo por el club, por lo que pidió que “se garantice el respeto por el derecho de los jugadores y la institucionalidad de la ciudad”.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

bloqueos

Viaducto

Pereira

Megabus

hinchas

deportivo pereira

Deuda

crisis

Rafael Dudamel

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.