Hinchas del Pereira bloquean varias vías de la ciudad

Desde primeras horas de este viernes 31 de octubre, hinchas del Deportivo Pereira bloquean diferentes puntos de la ciudad, entre estos, el Viaducto (sentido Dosquebradas-Pereira) y en la Glorieta de Mercasa, para mostrar su inconformismo con las directivas del club ante la crisis económica que atraviesa.

Los manifestantes salieron desde las 6:00 a.m. del Makro y la Fundación Autónoma de Las Américas (Belmonte) y se han ido tomando las principales vías de la ciudad, lo que ha dificultado la movilidad y el paso por varias de los corredores.

Por ello se anunció la suspensión del servicio de Megabus, mientras que en el sector del Cerrito y La Virginia ha habido dificultades en el acceso de rutas alimentadoras. Las autoridades han pedido paciencia a la ciudadanía y planear recorridos alternos.

El plantel del Deportivo Pereira ha denunciado la falta de pago de los salarios y seguridad social, por los que los jugadores, a modo de protesta, se negaron a participar de los últimos dos partidos de la Liga Betplay Dimayor, contra Águilas Doradas y Deportivo Pasto, que finalmente fueron disputados por los futbolistas de la sub20 del club.

Sumado a esto, el Ministerio del Trabajo impuso una medida cautelar de suspensión de labores en el equipo, ante las situaciones denunciadas, mientras que en las últimas horas el director técnico Rafael Dudamel anunció su renuncia, así como ya lo han hecho algunos de los jugadores.

Los hinchas cuestionan la gestión del presidente del equipo, Álvaro de Jesús López Bedoya, quien en un anterior paso por la dirección del club ya había sido cuestionado por el manejo que le había dado y que terminó en circunstancias similares a las actuales.

Sobre la situación actual, el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, han indicado que se debe hacer algo por el club, por lo que pidió que “se garantice el respeto por el derecho de los jugadores y la institucionalidad de la ciudad”.