Pese a prohibiciones, en Caucasia las corralejas que dejan más de 25 heridos

Imagen de referencia. Las corralejas en Caucasia irán hasta el 4 de enero. Foto: AFP - JUAN BARRETO

Pese a los anuncios que hizo la alcaldía de Caucasia de extremar las medidas en las corralejas, tras la polémica por su realización y las advertencias de gobernación de Antioquia, las dos primeras jornadas dejan al menos 13 personas heridas, que se suman a las 19 que se reportaron en los encierros previos.

Los ojos han estado puestos en este tipo de eventos, debido a que en septiembre la Corte Constitucional dejó en firme la Ley que prohíbe las corralejas, corridas de toros, peleas de gallos y coleo, por lo que a los municipios donde se realizan estas prácticas se les pidió hacer la transición a otras prácticas y economías que no involucre el maltrato animal.

En Caucasia se decidió continuar con las corralejas y tan solo en la previa se registraron 19 personas heridas que, según la alcaldía, habrían estado involucradas en una riña que hubo dentro del evento.

“Todas las personas afectadas recibieron atención médica oportuna y continúan siendo priorizadas por nuestro personal de salud. Hacemos un llamado a la ciudadanía a vivir estas festividades con responsabilidad, evitando riñas, moderando el consumo de alcohol y acatando las recomendaciones del personal de seguridad y salud que se encuentran en las corralejas”, dijo Juan Carlos Uribe, secretario de Salud de Caucasia.

Adicionalmente, el funcionario señaló que se extremaron las medidas para la realización de las corralejas, que van hasta el 4 de enero, mientras que la gobernación recordó las condiciones que se establecieron para poder realizar este tipo de eventos y que incluyen fundas protectoras en las astas de los toros; restringir la participación de personas en estado de embriaguez, drogadas o menores de 14 años, y contar con permanente servicio médico y veterinario.

Pese a esto, tan solo el primer día de las corralejas se registraron seis personas lesionadas, entre las que había tres menores de edad: mientras que en el segundo hubo siete, entre los que se destaca un menor de 14 años y una persona corneada, que por la gravedad de la herida tuvo que ser trasladada al Hospital César Uribe Piedrahíta.

Sumado a esto, se ha denunciado que no se están usando las fundas para los toros, ni protectores para los caballos, así como se han utilizado garrochas y banderillas para herir a los animales, lo que también va en contra de la ordenanza departamental.

La polémica continúa, pues faltan por lo menos cuatro eventos más en el municipio y pese a las restricciones, los asistentes a las corralejas se resisten a que ellas desaparezcan. Tan solo en redes sociales, se critica a quienes las cuestionan y comentarios como “han estado aburridas sin muerto, no hay diversión”, se han vuelto comunes.

Pero muertos ya dejan las corralejas en el país. En el municipio de Chimá, en Córdoba, donde también se están realizando corralejas, se registró la muerte de Ubaldo Montalvo Lozano, conocido como el “Topo”, el pasado 27 de diciembre.

Al hombre, lo embistió un toro por la espalda y lo levantó por los aires, lo que le causó graves heridas, que terminaron en su fallecimiento.