Caso de Tatiana Hernández, desaparecida en Cartagena, pasó a la Fiscalía de Bogotá

Después de seis meses de la desaparición de Tatiana Hernández Díaz, estudiante universitaria de 25 años que fue vista por última vez el 13 de abril en el Centro Histórico de Cartagena, la Fiscalía trasladó el caso de Cartagena a Bogotá por solicitud de la familia.

Hernández desapareció tras culminar su turno de prácticas en el Hospital Naval. Según los registros, la joven caminó por la Avenida Santander hacia las murallas y al día siguiente, sus compañeras de trabajo encontraron su celular y sus sandalias en unas rocas frente al mar, donde en un video se ve sentada antes de perder su rastro.

Su madre, Lucy Díaz, ha liderado la búsqueda intensa de su hija. Sin embargo, la mujer aseguró que no hay acción y hay falta de seriedad por parte de las autoridades locales. Por esta razón, la madre, asesorada por el abogado Iván Cancino, solicitó el traslado del caso.

“En la Fiscalía se percataron que el proceso que llevaba el fiscal de Cartagena no avanzaba y no se han obtenido resultados que permitan conocer realmente lo que pasó con mi hija, quien ya lleva seis meses desaparecida y sin tener noticias de ella”, expresó Díaz en recientes declaraciones.

Además, acusan a la Fiscalía de Cartagena de cometer errores en el proceso, especialmente en el manejo de las evidencias, como la filtración de una llamada anónima que, según la familia, habría aportado información clave sobre los posibles responsables.

“Reitero los cuestionamientos a la fiscalía en Cartagena, porque debieron hacer muchas cosas y no las hicieron, por el contrario, filtraron los datos de una llamada anónima que recibieron, y en vez de investigar la entregaron a un medio de comunicación, lo cual alertó a quienes están detrás de la desaparición de Tatiana”, agregó la madre.

Las autoridades han mantenido varias hipótesis. La desaparición forzada o secuestro, ya que desde el día de su desaparición se vio interrumpida la comunicación y falta de actividad en sus redes. Otra línea de la investigación son posibles vínculos laborales o personales. Pero también exploraron que la joven hubiese caído al mar o se habría lanzado, y dispusieron de equipos especiales en los inicios de la investigación para su búsqueda.

Para la familia, la reasignación del caso buscaría fortalecer la investigación con recursos técnicos, personal especializado y control institucional. Este lunes 20 de octubre, está programada una reunión en la sede central de la Fiscalía en Bogotá, donde los nuevos investigadores informarán a la familia sobre el estado del expediente y las primeras decisiones que adoptarán.