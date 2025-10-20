Por socavación se suspendió operación en tres estaciones del Metro de Medellín

Escucha este artículo
Las estaciones Aguacatala, Ayurá y Envigado del Metro de Medellín quedaron por fuera de servicio, debido a una irregularidad que se detectó en la mañana de este lunes 20 de octubre sobre la vía férrea de la línea A.
Según informó el Metro de Medellín, se registró una socavación, entre las estaciones Aguacatala y Poblado, que obligaron suspender las operaciones en parte de la línea A, mientras se adelantan las revisiones correspondientes por parte de “personal Metro, de la Secretaría de Infraestructura del Distrito y del Área Metropolitana”.
Debido a esta situación, la línea A solo está operando entre las estaciones Niquía y Poblado; y entre La Estrella e Itagüí, desde las 8:20 a.m. que se registró la irregularidad.
En articulación con la @AlcaldiadeMed y @Areametropol, avanzamos en la inspección y evaluación de la socavación registrada cerca de la estación Poblado 🚈.
En el transcurso del día daremos a conocer más detalles. Invitamos a la ciudadanía a estar atenta a nuestros canales…
Sobre lo ocurrido, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, detalló que la socavación se presenta cerca de la 4 sur, donde el Área Metropolitana realiza acciones sobre un punto crítico del río Medellín. Sumado a esto, aseguró que se hacen los trámites correspondientes para iniciar las obras lo más pronto posible y así rehabilitar el paso.
“Desde el Área Metropolitana se están atendiendo 17 puntos críticos en el río. En total, son $150 mil millones que están garantizados para atender los puntos más importantes. Esto ayuda a la solución”, añadió el mandatario paisa.
Se espera que en el transcurso del día el Metro de Medellín entregue más detalles sobre lo que ocurrió sobre la vía férrea.
He sido informado por el Gerente del Metro Tomás Elejalde sobre esta situación. Se estaría presentando socavación por debajo de la línea férrea en un punto cercano a la 4 Sur. Por seguridad de los usuarios, el Metro ha limitado la operación en 3 estaciones: Aguacatala, Ayurá y…