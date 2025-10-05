Secuestraron a Sara Sofía González, joven líder comunal de Jamundí, ¿qué se sabe?

Sara Sofía González es parte de la junta de acción comunal de su vereda, así como reconocida líder ambiental. Foto: Archivo Particular

Las autoridades están tras la pista de Sara Sofía González, una joven lideresa de 18 años de Jamundí, en el Valle del Cauca, que el pasado viernes 3 de octubre fue sacada a la fuerza de su casa en el corregimiento de San Antonio por hombres armados que se movilizaban en un vehículo.

La denuncia fue hecha por la oficina de la ONU en Colombia, que señaló: “urgimos liberación inmediata, sana y salva, de Sara Sofía González Fajardo, una joven de 18 años, secretaria de la Junta de Acción Comunal de San Antonio en Jamundí“.

Del hecho se conoce que ocurrió sobre las 3:40 p.m. del pasado viernes, justo horas después del asesinato del funcionario de la alcaldía de Jamundí Nilson Julián Cañaveral Uribe, quien presuntamente fue atacado por disidencias de las FARC en la vereda El Descanso, en zona alta del municipio.

Tras confirmarse el secuestro, el Ejército aseguró que desplegó tropas en zona rural del municipio para dar con el paradero de Sara Sofía. A esta búsqueda se sumaron campesinos y la guardia indígena en la región.

Por su parte, la alcaldía pidió a los grupos armados respetar la integridad de la joven y garantizar su liberación, así como solicitó el apoyo del Gobierno Nacional. “Se insta a cumplir a cabalidad con el Derecho Internacional Humanitario (DIH), buscando así proteger a Sara y en general a quienes integran equipos de trabajo comunitario en la zona rural de Jamundí”.

A este llamado se sumó la ONU, que señaló que: “llamamos a los grupos armados no estatales a respetar la vida, la dignidad y los derechos de todas las personas, entre ellas, de las personas que integran Juntas de Acción Comunal. Instamos al Estado a activar los mecanismos de búsqueda urgente y a tomar medidas eficaces de protección de la población, de acuerdo con sus obligaciones internacionales de derechos humanos”.

Aunque no se conocen las causas del rapto de la joven, entre las hipótesis no se descarta que pueda estar relacionado con su activismo social y ambiental. González, además de hacer parte de la Junta de Acción Comunal de su vereda, la Sara Sofía ha sido una reconocida líder ambiental en el municipio, así como hace parte de la mesa campesina y es contratista de la alcaldía en temas ambientales.