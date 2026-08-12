Terremoto: confirman muerte de seis estudiantes en Yumbo y Calima El Darién, en Valle

Imagen de referencia. En Yumbo se han presentado graves afectaciones estructurales. Hay ocho muertos. Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JR

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En medio de la tragedia provocada por el sismo de magnitud 7,4, que se registró en la mañana del pasado 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, en Chocó, se ha registrado la muerte de menores de edad que quedaron atrapados en medio de infraestructuras educativas. Ese es el caso de seis estudiantes en los municipios de Yumbo y Calima El Darién.

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Según informó el Ministerio de Educación, en la sede María Inmaculada de la IED Gimnasio Calima, en el municipio Calima - El Darién fallecieron cuatro estudiantes entre seis y ocho años que quedaron bajo los escombros del colegio.

Entre estos se encuentran Anthony Ríos Gómez, María José Lozada Torres, Emanuel Bastidas Arredondo y Jesús Muñoz Quinceno.

Algo similar ocurrió en la sede del barrio Panorama de la IED Gabriel García Márquez, donde el colapso de parte del colegio provocó la muerte de las niñas Luciana Moreno Florez y Niela Nicol Vernaza Corrales. Sobre la primera se sabe que practicaba judo y era reconocida por sus habilidades en la disciplina.

Adicionalmente, se conoció que una tercera menor de edad resultó gravemente lesionada, Brihana Ramos, de 7 años, quien fue intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones y continúa bajo pronóstico reservado.

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Ante estos hechos, la ministra de Educación, Viviane Morales, expresó su solidaridad con las familias, compañeros y docentes de los estudiantes. “La protección de nuestros estudiantes y el acompañamiento a toda la comunidad educativa en esta difícil situación son responsabilidades que asumimos con compromiso y sentido de urgencia. Mi solidaridad y acompañamiento a las familias, compañeros y docentes en este momento de inmenso dolor”.

Por su parte, la alcaldía de Yumbo indicó que han estado a la disposición de las familias de las dos niñas. “Además, ya activamos las pólizas para para acompañarlas con los gastos que puedan tener en este momento tan doloroso, no las vamos a dejar solas”, añadió el alcalde Alexander Ruiz.

En este municipio se registran por el sismo siete fallecidos, cinco personas rescatadas y más de 250 viviendas afectadas.