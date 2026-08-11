Vuelve el pico y placa a Cali con nuevas condiciones; ahora se aplicará para pares e impares

La Secretaría de Movilidad de Cali mantendrá el horario de restricción entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m. para los vehículos particulares. Foto: Secretaria de Movilidad Cali

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Dentro de las medidas que se han tomado en Cali para atender la emergencia provocada por el terremoto que se registró en la mañana del pasado lunes 10 de agosto, la Secretaría de Movilidad de la ciudad informó que el regreso del pico y placa pero bajo nuevas condiciones.

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“Teniendo en cuenta la calamidad que estamos viviendo, a partir de este miércoles 12 de agosto tendremos pico y placa para carros particulares terminados en pares. Para el día siguiente será placas impares”, indicó el secretario Sergio Javier Mocayo.

Sumado a esto, el funcionario resaltó que la alternancia en el pico y placa se hace por la cantidad de novedades en la movilidad y la necesidad de facilitar el tránsito de los equipos de rescate por la ciudad.

“También tenemos muchas personas que por curiosidad se han acercado a los puntos de la tragedia. Por favor, no nos acerquemos. Estamos entorpeciendo las labores de los grupos de rescate. Mantengámonos alejados de estos lugares, busquemos vías alternas y evitemos pasar por los lugares donde se presentó esta tragedia”, añadió Moncayo.

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Así se aplicará el pico y placa

Dadas las condiciones explicadas por el secretario, la medida se aplicará desde este miércoles 12 hasta el sábado 15 de agosto, entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m. de la siguiente manera:

Miércoles: restricciones para placas pares - 0, 2, 4, 6, 8

Jueves: restricciones para placas impares - 1, 3, 5, 7, 9

Viernes: pares - 0, 2, 4, 6, 8

Sábado: impares - 1, 3, 5, 7, 9

La medida también aplica a carros que entran o salgan del perímetro urbano, así como para los vehículos híbridos y eléctricos.

Excepciones

Entre los que tendrán excepciones se encuentras:

- Vehículos oficiales

- ⁠Vehículos de emergencias y desastres

- ⁠Vehículos de entidades prestadoras del servicio de la salud.

- ⁠Vehículos que transporten personas con discapacidad o movilidad reducida

- ⁠Vehículos de carga igual o mayor a 5 toneladas

- ⁠Vehículos y motocicletas de personal de servicios públicos esenciales (acueducto, energía, telefonía y recolección de basuras)

- ⁠Motocicletas de personal de seguridad privada y domiciliarios.