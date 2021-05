Toque de queda y ley seca en Cali y Valle del Cauca: así funcionará

Las autoridades decretaron estas medidas ante los problemas de orden público que se presentaron en las últimas horas. Estas restricciones regirán desde las 7:00 p.m. Buenaventura, al ser un distrito especial, está exento de la medida a menos de que el alcalde la aplique.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, decretó el toque de queda y la ley seca desde las 7:00 p.m. de este 28 de mayo, hasta las 5:00 a.m. del sábado 29 del mismo mes. Esta decisión se tomó debido a los desordenes que se presentaron en la ciudad en lo corrido de este viernes, los cuales dejaron a tres personas muertas en el sector de La Luna, en el centro de la capital.

Al igual que en Cali, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, decidió decretar estas mismas medidas y en los mismos horarios en todo el departamento. Estas restricciones no aplican para Buenaventura, que al ser un distrito especial no tienen que acogerse a estas decisiones de la Gobernación. El alcalde del puerto no ha decidido decretar el toque de queda y la ley seca.

Debido a la desbordada situación de orden público presentada el día de hoy, decretamos Toque de Queda en el Valle del Cauca, desde las 7:00p.m. de hoy y hasta las 5:00 a.m. del sábado 29 de mayo de 2021, en virtud de preservar la salud, la vida y la seguridad de los vallecaucanos — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) May 28, 2021

Además de los fallecidos en La Luna, esta mañana un joven de 22 años murió en Candelaria. Según el alcalde del municipio, Jorge Eliecer Ramírez, este hombre falleció en medio de un enfrentamiento entre la comunidad y los jóvenes que estaban protestando en esta ciudad aledaña a la capital vallecaucana.

“Quiero insistir en que la sociedad caleña no se puede dejar llevar ni meter a un espiral de violencia y de muerte. Tenemos que contener esta situación y la mejor manera de hacerlo es al justicia y el diálogo. Estos dos conceptos son complementarios porque la primera nos sirve para aclarar los hechos que han traído muerte y la segunda a encontrar soluciones a este conflicto”, dijo Ospina.

Para este viernes 28 de mayo, en el que el paro nacional están cumpliendo un mes de su inicio, hay programados plantones y marchas en algunos puntos de la ciudad que han sido frecuentados por los manifestantes durante estos 31 días. La Alcaldía de Cali ya había decretado el toque de queda en algunos días, sin embargo, la experiencia dice que los manifestantes no cumplieron con esta norma.

Ante los hechos ocurridos hoy y en días anteriores, Ospina aseguró que: “una cosa es la protesta pacífica, que respetamos como derecho constitucional, y otra es la actividad grosera, irresponsable y criminal que pretende deteriorar bien público y privado”. Por esta razón, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) hará presencia en los lugares donde haya problemas de orden público.