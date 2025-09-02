Trapecista del circo Hermanos Gasca cayó en medio de show; dieron parte de salud

La trapecista salió ilesa tras la caída de la cuerda floja que estaba a 10 metros de altura. Foto: Captura de pantalla

Un gran susto se llevaron los asistentes del circo Hermanos Gasca, que se encuentra por estos días en el parqueadero de La 14 Valle de Lili, en Cali, luego de que una trapecista cayó de una cuerda floja, que se encontraba a 10 metros de altura.

En videos compartidos por redes sociales se ve cuando Dayana Rodríguez, de 19 años, se sube en la cuerda de acero para comenzar a hacer las piruetas, pero en el momento en que hace un split (se abre de piernas), pierde el equilibrio y cae sobre una colchoneta que se encuentra debajo de ella.

A pesar de esto, varios funcionarios del circo corrieron hacia donde se encontraba la joven, lo que generó confusión entre los asistentes. El show continuó y al finalizar reapareció la trapecista, por lo que fue ovacionada por los asistentes. No obstante, las imágenes de lo ocurrido se viralizaron en redes sociales, por lo que el circo se pronunció.

Por un lado, Raúl Gasca, uno de los líderes del circo, explicó que el incidente se registró en medio del acto llamado “Los Rodríguez”, en el que, aunque la joven no tenía arnés, si se contaba con la colchoneta sobre la que cayó y que hace parte de su protocolo de seguridad. “Ni ella misma lo sabe. Fue una caída rara. Ella estaba haciendo un split. Es profesional, “de una familia dedicada a hacer este acto”.

Sumado a esto, el circo informó en comunicado que debido a las medidas de seguridad, la artista no sufrió lesiones. “La caída fue contenida por el colchón de protección ubicado estratégicamente debajo del acto, el cual cumplió su función de manera efectiva. Afortunadamente, nuestra artista se encuentra en perfecto estado y continuará con sus actividades con normalidad”

Finalmente, agradecieron al público por la preocupación. “Nuestro compromiso de seguir brindando espectáculos llenos de magia, emoción y, sobre todo, seguridad. El circo siempre conlleva riesgo: nuestro público paga un boleto para ver lo extraordinario y, aunque trabajamos para minimizarlo al máximo, sin riesgo no hay circo”.