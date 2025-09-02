No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia
Gobernador de Nariño denunció que lo están suplantando para hacer estafas

Luis Alfonso Escobar indicó que han creado perfiles falsos en redes sociales, así como han intentado suplantar su voz.

Redacción Colombia
02 de septiembre de 2025 - 02:31 p. m.
El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, señaló que solo utiliza las redes sociales oficiales.
Foto: Óscar Pérez
Una alerta lanzó Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño, quien denunció que en redes sociales han aparecido perfiles falsos con su nombre, así como audios hechos con inteligencia artificial con los que estarían intentando cometer estafas.

El mandatario explicó que desde los perfiles falsos han intentado imitar sus cuentas oficiales y han contactado a personas pasa solicitarles dinero, “asimismo, se ha detectado el uso de líneas de WhatsApp en las que, haciéndose pasar por mí, se involucra a terceros en supuestas entregas y se solicita dinero bajo engaños. Estas prácticas constituyen un fraude que merece toda la atención de las autoridades”.

Dentro de las acciones que ha emprendido el mandatario está redoblar la seguridad de ingreso a sus cuentas oficiales, así como a través de comunicado la Gobernación resaltó que ya se informó a las autoridades para que se inicien investigaciones.

“He iniciado las acciones legales correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación y he activado los mecanismos necesarios para proteger mis cuentas digitales, entre ellas el proceso de verificación en las distintas plataformas”, añadió Escobar

Finalmente, el mandatario recordó que solo utiliza las redes oficiales.“Invito a las y los nariñenses a no dejarse engañar, a denunciar los perfiles falsos y a seguir únicamente estos canales oficiales”.

Situaciones similares han denunciado otros mandatarios como el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien aseguró a comienzos de este año que delincuentes se estarían comunicando con políticos a través de una falsa cuenta de WhatsApp para concretar falsos encuentros y realizar estafas.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también advirtió hace unas semanas que en redes sociales circulaba un falso video hecho con inteligencia artificial en el que supuestamente recomendaba invertir en una pirámide.

Bajo esta misma modalidad se han utilizado para engañar los rostros y voces del gerente de Nu Bank y algunos presentadores de Noticias Caracol, por lo que las entidades han pedido a la ciudadanía mantenerse alerta para no dejarse engañar.

Por Redacción Colombia

