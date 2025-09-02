Choque múltiple dejó cinco muertos y ocho heridos en vía Pitalito–Garzón, en Huila

Los heridos fueron trasladados al hospital de Garzón. Foto: Archivo Particular

Un grave accidente se registró en la noche del pasado lunes primero de septiembre sobre el kilómetro 53 de la vía Pitalito - Garzón, que involucró seis vehículos, incluido el de un camión que se quedó sin frenos y arrolló a varias personas. En el hecho, cinco personas murieron y ocho más resultaron heridas.

Todo comenzó con un accidente entre una moto y un camión, por el que varios conductores, entre ellos el de un microbús que iba a Caquetá, se detuvieron a auxiliar al motociclista, que habría quedado bajo el vehículo de carga pesada, como se evidencia en algunos videos compartidos en redes sociales.

En ese mismo momento, un tractocamión que transitaba por la vía se quedó sin frenos y chocó contra los vehículos que se detuvieron, arrollando a quienes se encontraban en la carretera.

“Estaban sacando al señor de la moto porque estaba vivo. Estaban buscando un gato para sacar al hombre porque estaba vivo, pero el de la mula bajó y chao”, dijo una de las personas que se encontraban en la zona.

De acuerdo con las autoridades, hubo seis vehículos involucrados, entre los que se encuentran tres motocicletas, un microbús y dos camiones, mientras que entre las víctimas mortales se ha identificado a Alexander Álvarez Tapias, de 53 años, quien era ayudante del bus.

En la lista también se encuentra Héctor Alfonso, exalcalde de Guadalupe, y Angélica María Witz Ome, de 26 años, oriunda de Tarqui, mientras que entre los heridos están Fernando Chaparro (45 años), Jeisson Fabián Arévalo (29 años), Israel Anturi Ossa (48 años), Rossman Heredia Perdomo y Adrián David Ordóñez Guevara (29 años).

Los ocho lesionados fueron trasladados al hospital de Garzón, mientras las autoridades cerraron la vía para hacer el levantamiento de los cuerpos y hacer las investigaciones correspondientes del accidente.

“En el lugar se adelantan las diligencias de criminalística para el levantamiento de los cuerpos y la investigación correspondiente sobre las causas de la accidentalidad”, indicó el capitán José Enrique Botello, jefe seccional de Tránsito y Transporte de Huila.

Sumado a esto, la Policía señaló que “ante el accidente ocurrido en el municipio de Altamira, les pedimos cordialmente un poco de paciencia. Las unidades de tránsito ya se encuentran en el lugar adelantando las diligencias y recopilando la información correspondiente, la cual será compartida en cuanto esté disponible”.