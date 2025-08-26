Bloqueada la Troncal de Occidente por protestas de campesinos e indígenas

Aunque ya hubo acuerdos con los indígenas, los campesinos mantienen el paro indefinido. Foto: Archivo Particular

Dos protestas restringieron el paso sobre la Troncal de Occidente. Desde el pasado lunes 25 de agosto, campesinos de zona rural del municipio del Carmen de Bolívar exigen la presencia de la Unidad Nacional de Tierras, ante el incumplimiento de acuerdos a los que habrían llegado con el Gobierno. Del otro lado están integrantes del pueblo zenú se tomaron la vía para exigir la expedición del registro de Martín Moreno Argüello como cacique mayor del resguardo, entre otras peticiones.

Los cierres que se registraron sobre el corregimiento Mata de Caña, municipio de Sampuéz, fueron protagonizados por la minga indígena que regó la tierra de un camión sobre la vía y anunciaron un paro indefinido. Tras diálogos con la gobernación de Sucre y la alcaldía de Sampuéz llegaron a acuerdos, según indicó la gobernadora Lucy García Montes.

Se espera que el Ministerio del Interior se pronuncie sobre el reconocimiento de la autoridad indígena.

Por otro lado, en el sector de Blacho Galleta, en el kilómetro 67 de la troncal de Occidente, por donde se toma a la ciudad de Cartagena, están los campesinos que piden entrega de tierras para cultivos, reparación y programas sociales.

En comunicado, el Comité de Gestión y Desarrollo Social de la zona rural de los Montes de María, resaltan que “la movilización busca visibilizar las necesidades y problemáticas que enfrentan nuestras comunidades rurales y urbanas, y al mismo tiempo promover la unidad y la participación ciudadana”.

Ante las afectaciones en la movilidad, el general Alexander Flórez, de la seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar, pidió “a los conductores seguir los manejos de tráfico que adelantan nuestros uniformados de la seccional de tránsito de Bolívar”, así como el respeto a las normas de tránsito.

Sumado a esto, las autoridades de tránsito anunciaron un plan de manejo de congestión vial que operará con los siguientes cierres: