Polémica por traslado de árboles para Feria de Cali: llevaban 2 años reforestando

La comunidad le pide al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) que respeten el proceso ambiental que llevan en el barrio San Nicolás. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) de Cali anunció el traslado de 71 árboles de una zona verde ubicada en la calle 25, entre carreras 3 y 7, para habilitar el espacio donde realizarán desfiles y actividades para la Feria de Cali.

La medida causó revuelo entre los habitantes de la comuna 3, principalmente del barrio San Nicolás, ya que se sienten inconformes con la decisión, porque llevan dos años recuperando ambientalmente el sector.

Lea: Se conoce video de la “pelea” de boxeo en la que murió joven en Barranquilla

El líder comunitario y miembro de la junta administradora local, Paul Almeida, explicó que las reforestaciones han sido el resultado de un trabajo en conjunto.

“Se hicieron dos jornadas de siembra: la primera con la participación del Dagma y la comunidad y en un segundo momento participó la Policía. Muchos de esos árboles fueron reemplazados por nosotros mismos cuando no resistieron la sequía con la intención de reforestar el sitio”, expresó.

Además, los residentes destacan que si viene el espacio no está clasificado oficialmente como parque, es la principal zona verde del barrio San Nicolás, y hace parte de la estructura ecológica complementaria de la ciudad. Según Almeida, el área está reconocida como corredor verde en el artículo 449 del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cali, establecido en el acuerdo 0373 de 2014.

Le puede interesar: Rescataron a menores de edad que habían sido reclutados por disidencias en Cauca

También manifestaron que fueron informados de la decisión por el Dagma la semana pasada. Les presentaron una cartilla que informaba del traslado de los árboles al parque de la COP 16 con acompañamiento técnico de la entidad.

“Nosotros no fuimos consultados. Solo nos informaron que serían removidos. Como junta presentamos un derecho de petición, porque tenemos un convenio de adopción de la zona verde y queremos que se respete porque los árboles están cumpliendo una función ecosistémica permanente”, agregó el líder.

La molestia de los habitantes se centra en que un evento temporal no puede prevalecer sobre un proceso ambiental en curso. Los habitantes convocaron una mesa técnica en la parroquia de San Nicolás el próximo lunes y programaron una nueva reunión para el 10 de noviembre en el edificio Molino Roncayo, donde presentarán un informe con los avances y las decisiones sobre el caso.

“Queremos que el Dagma y Corfecali den la cara, que nos expliquen el alcance real de la afectación y que haya garantías de compensación ambiental”, concluyó el líder.