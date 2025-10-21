Rescataron a menores de edad que habían sido reclutados por disidencias en Cauca

Imagen de referencia. El Cric participó en los trabajos de rescate de las menores de edad. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) confirmó que en el municipio del Timba fueron rescatadas dos menores de edad de 14 y 15 años que fueron reclutadas en límites entre el Valle del Cauca y el Cauca, por disidencias de las Farc.

Lea: Niño de seis años habría dejado en cuneta a bebé que murió en Cali

“Fueron de alguna manera rescatadas las niñas que estaban involucradas en este lamentable hecho del rapto. Solo podemos decir que las niñas están bien y que ahora están bajo protección del CRIC”, explicó Eduin Mauricio Capaz Lectamo, coordinador del área de Derechos Humanos del CRIC.

El rescate se dio 35 días después que se registró el reclutamiento. Según explicó el CRIC, se organizó una acción humanitaria en la que participaron autoridades y la guardia indígena, que posterior a la liberación fueron interceptados por miembros de la estructura Jaime Martínez de las disidencias, que atacaron sus carros y pincharon las llantas para impedir su paso.

Las menores de edad ya fueron trasladadas a sus resguardos, mientras que desde la organización indígena hicieron un llamado a los grupos armados a respetar a los menores de edad y evitar su reclutamiento.

Le puede interesar: Capturaron a miembro de los “AK47″ acusado de homicidio en Bucaramanga, ¿quién es?

“Nosotros hemos llamado a la institucionalidad a responder en la medida de sus responsabilidades en estos casos y a actuar junto con las comunidades indígenas para no revictimizar a las familias. Ahora nos queda solicitar a los actores armados que regresen a los demás niños”, añadió Capaz.

La organización ha advertido que más de 700 niños han sido reclutados, por lo que piden “medidas urgentes y eficaces para detener este flagelo que desangra nuestras comunidades y arrebata la vida y el futuro de nuestras hijas e hijos, sustento esencial de la pervivencia de nuestros Pueblos”.