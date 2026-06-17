En Cali cambiará el nombre de tres barrios históricamente estigmatizados: ¿cuáles son?

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Con la aprobación en segundo debate del Proyecto de Acuerdo 054 en el Concejo de Cali, los barrios El Hoyo, El Calvario (ubicados en la comuna 3) y Potrero Grande (de la comuna 21) cambiarán de nombre con el fin de reducir la estigmatización social a la que han sido expuestos durante varios años.

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Desde el Concejo se señaló que esta actualización no constituye una reorganización estructural del territorio ni una legalización de asentamientos, es decir, que no interfiere en el POT, sino que permite ordenar el marco normativo vigente. El proyecto, entonces, hace parte de una actualización más amplia de la división político-administrativa de Cali, que busca organizar y compilar diferentes acuerdos territoriales.

Pero, además de estos cambios en la zona urbana, incluye ajustes en el área rural de la ciudad. Por ejemplo, la vereda La Sirena, que pertenecía al corregimiento de Villacarmelo, fue trasladada al corregimiento de La Buitrera, con aval de Planeación Distrital y de las autoridades competentes.

“Esta iniciativa salda una deuda histórica al compilar 131 acuerdos en un solo Acuerdo, brindando organización y agilidad a los trámites que demandan los ciudadanos. Igualmente, se reconoce la zona rural con sus 98 veredas distribuidas en 15 corregimientos. En la zona urbana se reconocen 342 unidades territoriales, de las cuales 324 corresponden a barrios y 18 a sectores geográficos”, aseguró la concejal Alexandra Hernández Cedeño durante la ponencia.

Entonces, ¿cuáles serán los cambios?

Los impulsores principales del proyecto fueron los concejales Alexandra Hernández Cedeño y Rodrigo Salazar Sarmiento, quienes sustentaron que los nombres, aunque históricos, han estado vinculados a percepciones negativas sobre sus condiciones sociales y su seguridad.

En el caso del barrio El Hoyo, su nuevo nombre pasaría a ser Manantial; para El Calvario se adoptaría la denominación de Ciudad Paraíso -una propuesta que ya se había discutido en 2025 y que terminó siendo incorporada al trámite del proyecto luego de algunos ajustes en el proceso de concertación-; y, finalmente, a Potrero Grande se le otorgaría el nombre de Nuevo Amanecer.

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“Este es un claro ejemplo de que sí es posible conciliar en los territorios, dándole participación a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre asuntos locales, fortaleciendo la prestación de los servicios públicos y reduciendo los niveles de conflictividad social”, adhirió Salazar Sarmiento a respecto.

La decisión ahora pasa al alcalde Alejandro Eder, que deberá sancionar lo concertado con los habitantes y las Juntas de Acción Comunal, pues la elección los nombres hizo parte de un proceso que se realizó antes de que la propuesta llegara directamente al Concejo.