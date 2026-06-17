Desde China, Cartagena recibió 17 busetones nuevos para renovar la flota de Transcaribe

La nueva flota avanza en su fase de incorporación progresiva al sistema Transcaribe. Foto: Dumek Turbay - Vía X (@dumek_turbay)

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Tras completar su traslado marítimo desde China, al puerto de Cartagena llegaron 17 busetones que hacen parte del proceso de renovación de los lotes automotores del servicio de transporte público. Por ahora, están en proceso de nacionalización y trámites aduaneros y luego serán sometidos a procesos técnicos de revisión, calibración y adecuación antes de que puedan circular por las calles de la ciudad.

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Esto hace parte de la incorporación progresiva de una nueva flota anunciada previamente por la administración distrital y que incluye buses tipo busetón, padrón y articulados. En marzo de este año, el alcalde Dumek Turbay aseguró que al menos 44 buses fabricados en China llegarían a la ciudad en un plazo cercano a mes y medio. Aunque el lote total adquirido consta de 72 vehículos, estos irán desembarcando a medida de que se termine la etapa de producción, se completen los trámites legales y las condiciones marítimas permitan su traslado.

¿Cuáles son las novedades de estos buses?

“Lo que decimos, lo hacemos. Hoy inicia una nueva era para Transcaribe”, expresó el mandatario local durante el recibimiento de los vehículos nuevos este 16 de junio. Las unidades, como se había detallado con anterioridad desde la alcaldía , cuentan con sistemas de monitoreo interno y externo, conectividad permanente con el centro de control y herramientas de supervisión en tiempo real que permiten hacer seguimiento a la operación de la flota en las calles.

También tienen paneles digitales instalados que entregan información sobre rutas, paradas y operación del sistema, junto con puertos USB para los usuarios distribuidos en los asientos que permiten la carga de dispositivos durante el trayecto. Tienen, además, accesos adaptados para personas con movilidad reducida y un botón que permite avisar al conductor cuando alguien necesita apoyo para bajarse, igual que agarraderas más bajas para que los pasajeros que van de pie se sostengan con mayor facilidad durante el recorrido.

Otra de las novedades es la instalación de sensores diseñados para alertar posibles signos de cansancio en el conductor.

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Por otra parte, a nivel estructural, estas unidades fueron sometidas a procesos industriales de protección anticorrosiva y tratamiento especializado para reducir el impacto de la humedad y otras condicionas propias del clima de la ciudad amurallada. Así, extienden su periodo de vida útil.

Un sistema con dificultades en operación y calidad del servicio

A pesar de la llegada de los nuevos buses, el problema de fondo radica en las quejas de los ciudadanos que, durante los últimos años, han evidenciado dificultades relacionadas con el estado de los buses: goteras, fallas mecánicas, antigüedad, falta de inversión, poca flota circulando y altos tiempos de espera para los usuarios.

Se debe tener en cuenta que el sistema Transcaribe opera con participación de operadores privados, lo que ha sido objeto de diferentes observaciones por parte de la administración distrital. En este caso, Sotramac, una de las empresas, está involucrada en un proceso legal con la alcaldía, que interpuso una acción popular para exigir la mejora inmediata del servicio y una posible cancelación del contrato debido a un posible cumplimiento contractual.