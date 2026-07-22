Desalojan cerca de 390 viviendas en el oriente de Cali por riesgo eléctrico

En el proceso participan la Policía, organismos de control y entidades distritales, que también brindan atención médica, psicológica y social a las familias durante la intervención. Foto: Alcaldía de Cali

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Un operativo con participación de la Policía Nacional, la Alcaldía de Cali y organismos de control se desarrolla este miércoles en el asentamiento Brisas de las Torres, ubicado en el sector de Navarro, para dar cumplimiento a una orden judicial que ordena la restitución de un predio privado atravesado por una servidumbre eléctrica.

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Según la Administración Distrital, en el lugar fueron identificadas alrededor de 390 construcciones informales, donde habitan aproximadamente 1.300 personas. Las autoridades sostienen que la permanencia de las familias representa un riesgo por el paso de redes de transmisión primaria de energía operadas por ISA Intercolombia y Celsia.

El operativo

La diligencia hace parte de un proceso judicial iniciado en 2021 y, de acuerdo con la Alcaldía, se desarrolla con acompañamiento de la Personería Distrital, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), además de varias dependencias del Distrito.

Para coordinar la intervención, fue instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) desde las 4:00 de la mañana, y según la Alcaldía, en el operativo participan 866 funcionarios entre integrantes de la Fuerza Pública, organismos de control y entidades distritales.

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Además, la administración también indicó que la restitución responde al cumplimiento de una orden judicial y al deber de prevenir riesgos para la vida e integridad de quienes permanecen en el asentamiento, debido a la cercanía con la infraestructura eléctrica.

Oferta institucional para las familias

La Administración señaló que desde 2024 adelanta un proceso de caracterización y acompañamiento a las familias que ocupan el predio, incluyendo mesas de trabajo, atención social y convocatorias para acceder a subsidios temporales de arrendamiento.

De acuerdo con la Secretaría de Vivienda, cerca de 100 hogares ya se acogieron voluntariamente a esta alternativa, mientras que las demás familias continúan teniendo acceso a la oferta ofrecida.

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Durante la jornada también se dispuso atención médica, psicológica y social para las personas que lo requieran, con prioridad para niños, adultos mayores y mujeres gestantes. El procedimiento seguirá siendo acompañado y monitoreado por la Alcaldía de Cali.