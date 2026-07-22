Rescatan a dos personas secuestradas tras caer en una falsa oferta de empleo en Medellín

Imagen de referencia. Según las autoridades, la organización captaba personas mediante falsas ofertas de empleo y las obligaba a producir contenido para plataformas digitales. Foto: Banco de fotos Istock

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Lo que parecía una oportunidad para conseguir empleo terminó convirtiéndose en una pesadilla. Dos personas fueron rescatadas en Medellín luego de permanecer más de un mes privadas de la libertad tras responder a una falsa oferta de trabajo. Según las autoridades, durante ese tiempo fueron obligadas a producir contenido para plataformas de adultos mientras permanecían retenidas en una vivienda del corregimiento de San Antonio de Prado.

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El operativo fue realizado por el Gaula Militar y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, luego de que un familiar denunciara la desaparición de una de las víctimas. La información permitió ubicar el inmueble donde permanecían desde el pasado 4 de junio y ejecutar el procedimiento de rescate.

Así funcionaba el engaño

De acuerdo con las autoridades, las víctimas aceptaron una supuesta oferta laboral y acudieron al lugar creyendo que participarían en un proceso de contratación. Sin embargo, una vez llegaron, fueron privadas de la libertad y obligadas a producir fotografías, videos y transmisiones para plataformas digitales de contenido para adultos.

Las autoridades indicaron que permanecían aisladas y bajo vigilancia permanente, mientras el material era comercializado a través de internet.

Las primeras indagaciones apuntan a que detrás del caso estaría la estructura delincuencial conocida como “La Oculta”, señalada de actuar para el grupo criminal “El Limonar”, con presencia en San Antonio de Prado y municipios del sur del Valle de Aburrá.

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El caso refleja una forma de explotación sexual diferente a la registrada con mayor frecuencia en este tipo de investigaciones. Según la información conocida hasta ahora, las víctimas no eran obligadas a ejercer prostitución en establecimientos o espacios públicos, sino que permanecían encerradas en una vivienda mientras eran forzadas a crear contenido para internet.

Cómo evitar caer en falsas ofertas de empleo

Frente a este tipo de casos, las autoridades recomendaron verificar que la empresa que ofrece la vacante exista legalmente, desconfiar de ofertas con salarios excesivamente altos o sin requisitos claros, evitar asistir solos a entrevistas en lugares desconocidos y compartir la ubicación con familiares o personas de confianza.

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También insistieron en denunciar de inmediato la desaparición o pérdida de contacto con una familia, pues en este caso fue precisamente la alerta de uno de los allegados la que permitió iniciar la investigación y rescatar a las víctimas.