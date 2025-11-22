Un hombre resultó herido en medio de ataque sicarial en autopista Suroriental de Cali

Imagen de referencia. Este año se han registrado 293 asesinatos en Cali. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un ataque sicarial se registró en la noche del pasado viernes 21 de noviembre sobre la autopista Suroriental con carrera 56, en Cali, donde sujetos armados dispararon en reiteradas ocasiones contra el conductor de un vehículo, que resultó gravemente herido.

Lea: Se conocen detalles del secuestro y rescate del alcalde de Chimichagua (Cesar) en Soacha

Según indicaron las autoridades, dos hombres en una motocicleta interceptaron a la víctima, que iba en un carro blanco con otra persona bajo el puente en la zona, y le dispararon. Del hecho salió ileso el acompañante.

El ataque fue atendido por la Policía Metropolitana de Cali que, junto con una ambulancia, prestaron los primeros auxilios y trasladaron al conductor a un centro asistencial cercano, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Este hecho se suma al asesinato, en similares circunstancias, de la abogada Luisa Fernanda Ramírez Bejarano, en Jamundí, al que sicarios en motocicleta interceptaron mientras conducía por el barrio El Rosario.

Le puede interesar: Disidencias de las Farc aseguran no estar detrás del secuestro del hijo de Giovanny Ayala

La mujer terminó chocando contra la fachada de un local comercial, así como se registró su muerte en el lugar, por lo que las autoridades anunciaron investigaciones para dar con el paradero de los responsables.

En lo que va corrido de este año, el Observatorio de Seguridad de la Alcaldía de Cali ha registrado 923 homicidios en la ciudad, lo que evidencia un aumento de 11 % de los casos con respecto al mismo periodo del año anterior.

La mayoría de los homicidios se han reportado en los barrios El Morichal, Los Comuneros I y el Sector Alto Jordán, en cada uno de los cuales se han reportado 20 casos. Seguido están Mojica y Sector Alto de los Chorros con 19 asesinatos.