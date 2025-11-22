Se conocen detalles del secuestro y rescate del alcalde de Chimichagua (Cesar) en Soacha

José David Rocha Quintero fue secuestrado el 20 de noviembre. Foto: Captura de pantalla

El alcalde de Chimichagua, en Cesar, José David Rocha Quintero, se refirió al secuestro exprés del que fue víctima en Soacha, Cundinamarca, al que miembros del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) lo rescataron esta semana. Los sujetos no solo se hicieron pasar por miembros del Tren de Aragua, sino que además estaban exigiendo COP 100 millones por su liberación.

El secuestro se registró el pasado 20 de noviembre, luego de que el mandatario llegó hasta el municipio de Soacha a encontrarse con personas que estaban ofreciendo maquinaria que necesitaba el municipio a muy bajo precio.

Al no tener información de su paradero, su familia se comunicó con las autoridades, quienes finalmente lo encontraron metido dentro de un armario, en una habitación de un parqueadero, en el barrio La Unión del municipio de Cundinamarca.

Estamos para garantizar la libertad de todos y cada uno de los colombianos. En una rápida y contundente reacción, unidades del @GaulaPolicia rescataron sano y salvo al alcalde de Chimichagua, Cesar, José David Rocha Quintero, quien había sido secuestrado en la mañana de este 20…

Previamente, los delincuentes se habían comunicado con los allegados del mandatario para exigir COP 100 millones por su liberación y bajo amenazas de que Rocha Quintero estaba bajo el poder del Tren de Aragua.

En medio del operativo fueron capturadas seis personas, entre las que había cinco venezolanos y un menor de edad, así como se incautó un arma de fuego tipo revólver, cinco cartuchos calibre 38, cinco celulares y 18 cartuchos de fusil calibre 5,56.

Lo que dijo el alcalde de Chimichagua, Cesar

Sobre lo ocurrido, Rocha indicó a Noticias Caracol que se encuentra bien de salud y de regreso a su población. “Jamás imaginé que las secuelas de un secuestro fueran tan duras en el ámbito psicológico”.

El mandatario explicó que llegó el miércoles viajó a Bogotá a reunirse con personas del gobierno para acelerar proyectos viales. Posteriormente, por recomendación de su hermano, quien vio un aviso en redes sociales, acordó ir a Soacha a revisar una maquinaria que quería comprar, que asegura iba a comprar con sus recursos. Al lugar fue sin su esquema de seguridad.

“A mí me mandaron la ubicación del sitio y le digo al DiDi que me esperara mientras reviso. Cuando veo que sale uno de los muchachos y me pide que entre y ahí veo a varios muchachos venezolanos”, añadió Rocha.

Posteriormente explicó que se reunió con un hombre, quien le señaló que si llevaba el dinero, por lo que le dice que sí, pero que primero tiene que pagarle al conductor. En ese momento le apuntaron con armas y le exigieron que entregara la plata. “Me llevaron a un cuarto, me amarraron y me golpearon”, dijo el alcalde, quien añadió que no llevaba dinero en ese momento.

Sumado a esto, el funcionario indicó que le sacaron cinco millones de su cuenta de Nequi, así como logró dar aviso a las autoridades de su paradero, lo que le habría salvado la vida, ya que los sujetos habían hablado frente a él de la posibilidad de asesinarlo.

El director del Gaula de la Policía, Edgar Correa, señaló que los investigadores dieron con la ubicación exacta, así como las autoridades indicaron que siguen con las investigaciones para dar con otras personas involucradas en el frustrado secuestro.