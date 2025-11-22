Disidencias de las Farc aseguran no estar detrás del secuestro del hijo de Giovanny Ayala

Miguel Ayala fue secuestrado el pasado 18 de noviembre. Foto: Archivo Particular

Nuevas dudas surgen alrededor del secuestro del cantante de música popular Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, y su mánager Nicolás Pantoja, tras conocerse un supuesto video del frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, en el que aseguran que no tienen en su poder al joven.

En el video, que dura aproximadamente un minuto, un hombre que dice ser parte de dicho grupo armado ilegal lee un comunicado en el que aseguran que no tienen en su custodia ni al joven cantante ni a su mánager, por lo que aseguran que las acusaciones de inteligencia no tienen fundamento.

El músico, hijo del conocido cantante Giovanny Ayala, fue secuestrado el pasado 18 de noviembre en el tramo que conduce de Popayán a Cali de la vía Panamericana, luego de que salió de un concierto en El Tambo. Sujetos armados que iban en dos vehículos los obligaron a regresar.

En el camino fue dejado en libertad el conductor, mientras que Ayala y Pantoja fueron llevados a otro lugar con rumbo desconocido. Tras confirmarse el plagio, la Policía atribuyó el secuestro a las disidencias de las Farc.

En los últimos días, Giovanny Ayala ha publicado mensajes en los que ha pedido prudencia, así como pidió respetar la vida de su hijo y su mánager, mientras que al presidente Petro le solicitó agilizar las labores para dar con el paradero de su hijo.

“Pronto regreso, Miguel, no solamente con el caso de mi hijo, a todos los que están secuestrados, pero, por favor, como padre, le pido al señor presidente que desplace todo su equipo de Gaula, Policía, Sijín. Por favor, al pronto regreso de mi hijo”, añadió el cantante.

Por lo pronto, las autoridades no se han pronunciado tras la aparición del supuesto video de las disidencias.