Capturaron a sujetos que se hacían pasar por policías para robar en el centro de Medellín

Los sujetos fueron capturados cuando intentaban engañar a una persona en el barrio Colón, en el centro de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

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En flagrancia fueron capturados en Medellín tres sujetos que, de acuerdo con las autoridades, se hacían pasar por integrantes de la Sijín de la Policía para engañar y robar a personas en el centro de la capital antioqueña.

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Los hechos se registraron cerca del parque de San Antonio, en el barrio Colón, en el centro de Medellín, donde, a través del monitoreo de cámaras de seguridad, se identificó a los tres sujetos que convencieron a dos jóvenes de ir hacia el parque, como parte de un supuesto procedimiento de control, donde tenían previsto robarlas.

“Estos sujetos utilizaban la falsa autoridad para intimidar y engañar a las personas y luego robarles sus pertenencias. En cuestión de minutos la Policía los interceptó y los puso tras las rejas”, indicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía.

Tras la captura, las autoridades pusieron a los sujetos a disposición de la Fiscalía para su judicialización, así como se recuperaron los objetos robados y se entregaron a las víctimas en el CAI San Antonio.

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Ante lo ocurrido, la alcaldía de Medellín y la Secretaría de Seguridad hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta ante cualquier modalidad de engaño y avisar a las autoridades.

“Evitar caer en engaños, verificar siempre la información antes de entregar dinero o datos personales y denunciar oportunamente cualquier situación sospechosa a través de la línea 123, ya que la información ciudadana es clave para prevenir y combatir este tipo de hechos”, señalaron las autoridades locales.

Sumado a esto, Villa resaltó que en la ciudad se ha reducido en un 8 % los hurtos bajo engaño, así como se continúan las acciones para prevenir que este tipo de delitos se sigan cometiendo en Medellín.