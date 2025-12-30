Un muerto y cuatro heridos dejó ataque sicarial en Cali; víctima era acusada de feminicidio

Dos de las personas heridas tienen antecedentes judiciales. Foto: Captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades están tras la pista de los responsables de un ataque sicarial que se registró en la noche del pasado lunes 29 de diciembre en Ciudad Córdoba, en Cali, que dejó una persona muerta y cuatro más heridas.

Lea: Incendio consumió fábrica de colchones en Malambo, ¿qué pasó?

Tal y como quedó registrado en una cámara de seguridad, tres sujetos armados llegaron a un establecimiento fuera del cual se encontraban departiendo varias personas. Los sicarios dispararon indiscriminadamente contra quienes estaban allí, por lo que al huir, varias personas quedaron tendidas sobre la acera.

“De acuerdo a las actividades investigativas preliminares se ha podido establecer que la víctima habría participado en un feminicidio en calidad de coautor en hechos ocurridos en el mes de marzo del año 2023, en esta misma ciudad”, indicó el brigadier general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana.

Sumado a esto, el uniformado señaló que dos de las personas que resultaron heridas presentan anotaciones judiciales por diferentes delitos como estafa, lesiones personales, hurto, fraude procesal, entre otros delitos.

Le puede interesar: La fórmula que comienza a dar frutos en La Guajira

La Policía Metropolitana de Cali añadió que adelanta las investigaciones para dar con el paradero de los responsables del atentado y determinar sus causas, a partir del video de la cámara de seguridad que se dio a conocer.

En lo que va corrido del año, en Cali se han registrado 1057 asesinatos, lo que representa un 13 % más de casos con respecto al mismo periodo del año pasado. Entre los barrios donde más casos se han registrado están Manuela Beltrán (36), Potrero Grande (36), Siloé (35), Los Comuneros I (28), Mojica (28) y Alfonso Bonilla Aragón (27).

Sumado a esto, de acuerdo con las cifras del Observatorio de Seguridad de la alcaldía, la mayoría de los crímenes registrados este año se han cometido con arma de fuego.