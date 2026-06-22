Un muerto y daños en el MIO se registran tras desmanes en Cali; ofrecieron recompensa

Los enfrentamientos se registraron en el sector conocido como Puerto Resistencia. Foto: Agencia AFP

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El cierre de la jornada electoral en Cali estuvo marcado por desmanes que comenzaron en el sector conocido como Puerto Resistencia y que, según las autoridades, dejaron varios daños al mobiliario público, así como se registró una muerte de una persona que aún está en investigación.

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Tras conocerse el resultado del preconteo de las elecciones presidenciales en segunda vuelta, en Cali se registraron diferentes concentraciones de los seguidores de ambos candidatos. Específicamente en el sector de Puerto Resistencia estuvo marcado por tensiones tras la llegada de uniformados de la Undmo.

Según la alcaldía, la intervención de la Fuerza Pública se dio luego de que personas en la zona intentaron vandalizar una cámara de fotodetención y de que se agrediera a una funcionaria de la Secretaría de Movilidad. Posteriormente, se confirmó que los desmanes se extendieron por Nuevo Latir, Alfonso López, La Luna y algunos puntos de la Autopista Suroriental.

Ante esto, el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, resaltó que la jornada de elecciones fue principalmente pacífica y los disturbios se concentraron en un solo punto de la ciudad. Por ello hizo un llamado a la tranquilidad, aunque señaló que buscarían a los responsables de los daños a la infraestructura pública.

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En este mismo sentido, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a la calma y a esperar los resultados del escrutinio. “Invito a la población que esgrime bates y armas a no hacerlo y a la población que se manifiesta en nuestro respaldo a esperar con tranquilidad. Es el momento de la sabiduría”.

Balance de la Policía

Frente a lo ocurrido, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Herbert Benavidez, aseguró que durante la noche del pasado domingo 21 de junio se reportaron afectaciones en cuatro estaciones del MIO y un bus del sistema, a lo que se suma que fueron derribadas tres cámaras de fotodetención, mientras que otras 15 presentaron algún tipo de daño.

Adicionalmente, se vandalizaron dos motocicletas de la Secretaría de Movilidad y un cajero automático, así como se reportaron cuatro personas heridas, entre las que están tres policías y una agente de tránsito, y fueron capturadas dos personas que habrían estado involucradas en los disturbios.

Una persona muerta

En el transcurso de la noche, en redes sociales se hizo viral un video en el que se ve que en medio de las manifestaciones habría muerto una persona. Al respecto, las autoridades locales señalaron que se dio en el sector de Alfonso López y correspondería a un hecho de sicariato que está en investigación.

Primeras versiones indican que el sujeto habría sido agredido mientras se movilizaba por la zona en la que se presentaba la movilización.

Recompensa

Sobre las 2:30 a. m., el alcalde Eder confirmó que se controlaron las manifestaciones, así como junto a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunciaron una recompensa hasta de COP 200 millones por información de los responsables de los daños al mobiliario.

“Desde Cali hemos conformado junto a la gobernación una bolsa de recompensas para dar con los responsables de estos actos vandálicos. En las próximas horas estaremos publicando afiches con los rostros y con información para poder ubicar a los responsables”, añadió el mandatario.