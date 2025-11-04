Logo El Espectador
Colombia
Cali

Identificaron a las víctimas del volcamiento de embarcación en el Lago Calima

En la embarcación iban 14 personas que salieron de una finca privada a un paseo recreativo.

Redacción Colombia
04 de noviembre de 2025 - 03:32 p. m.
Imagen de referencia. Al parecer, los pasajeros de la embarcación no tenían chalecos salvavidas.
Foto: Getty Images/iStockphoto - anamejia18
Las autoridades continúan en la búsqueda de una de las 14 personas que en la tarde del pasado lunes 3 de noviembre cayeron de una embarcación que se volcó en el Lago Calima, en Valle del Cauca. En el hecho una persona falleció y otra continúa desaparecida.

El grupo de personas habría salido de una finca privada para realizar un paseo recreativo, pero en medio del lago la embarcación perdió estabilidad y se volcó, dejando a las 14 personas en el agua.

Según indicó el secretario de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle del Cauca, Francisco Javier Tenorio Lara, “inmediatamente, los organismos de socorro atendieron el llamado, logrando rescatar a 12 personas; una, lamentablemente, sin signos vitales, y en estos momentos continúa la búsqueda de otra que no ha sido localizada”.

Testigos señalaron que pescadores ayudaron a sacar a algunas de las personas del agua, mientras otros alcanzaron a nadar hasta la orilla. En cuando a las labores de búsqueda de la persona desaparecida, la Policía, que trabaja en conjunto con el Cuerpo de Bomberos y unidades de rescate acuático, indicaron que adelantan acciones con embarcaciones y drones para hallarla.

Sobre el accidente, las autoridades investigan si todas las personas en la embarcación tendrían el chaleco salvavidas. Además, las autoridades confirmaron que entre las víctimas está Jazmín Astrid Rivera Barrios, que fue la persona que murió, mientras que la desaparecida es el empresario Juan Carlos Rivera Gómez.

Ante lo ocurrido, las autoridades hicieron un llamado a los operadores turísticos a cumplir con todas las normas de seguridad. “Emitimos una alerta de seguridad para que cada uno de los ciudadanos y turistas que visitan, sobre todo, este lago, acaten las recomendaciones”, añadió Diego Vásquez, coordinador de la seccional Valle del Cauca de la Defensa Civil.

Por Redacción Colombia

