Buscan a los responsables del secuestro y asesinato de menor de edad en Tibú

Imagen de referencia. El joven fue hallado en zona rural de Tibú. Foto: Segunda División del Ejército

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Gran indignación ha causado en el Catatumbo el secuestro y posterior asesinato de Keiner Santiago Ruiz, de 17 años, quien es hijo de una reconocida profesora del municipio de Tibú, en Norte de Santander.

Lea: Choque entre tractocamión y ambulancia dejó dos heridos en vía a Medellín

El joven fue sacado a la fuerza por sujetos armados de un desfile cultural que organizó este fin de semana el colegio Francisco José de Caldas, en el que estudiaba y donde además trabaja su mamá.

Posteriormente, se conoció que el cuerpo del adolescente fue encontrado en la vereda Socuavó, con varios de impactos de bala en el cuerpo, lo que generó la indignación de organizaciones sociales que exigieron justicia y celeridad en las investigaciones.

“Rechazamos el asesinato del menor Keiner Santiago Ruiz y exigimos la protección de la vida y la integridad de los niños, niñas y adolescentes. No más violencia, no más víctimas inocentes. Nuestras condolencias a su familia, seres queridos y comunidad ante este lamentable hecho que causa profunda tristeza”, indicó la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).

Le puede interesar: Lluvias afectaron 10 municipios y dejaron turistas varados en Cañón del Combeima

Por su parte, Diana Vargas, representante de la organización Tejedoras de Paz, indicó a Caracol Radio que “se viene evidenciando los tintes de violencia que se están incrementando día a día. Vemos cómo realmente los menores se están quedando marcados o cruzados precisamente en esta violencia, y más aún desde la organización siempre hemos reflejado precisamente indignación ante estos casos”.

Sumado a esto, la lideresa indicó que aunque no descartan que se tratara de un caso de reclutamiento, creen que podría ser “un tema de ajuste por no haber pagado unas cuotas que ellos están acostumbrados a tener en este territorio, en todo Norte de Santander”.

Por lo pronto, la comunidad educativa como habitantes del municipio preparan marchas para pedir el respeto por la vida y los menores de edad en Catatumbo.