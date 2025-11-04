Choque entre tractocamión y ambulancia dejó dos heridos en vía a Medellín

Las autoridades investigan si el conductor del tractocamión invadió el carril contrario. Foto: Archivo Particular

Un grave accidente se registró en la tarde del pasado lunes 3 de noviembre en el sector Matasaron, sobre la vía que comunica a Medellín con Santa Rosa de Osos, donde un tractocamión chocó con una ambulancia que trasladaba a un paciente desde el Hospital San Juan de Dios del municipio en el norte de Antioquia.

La Sección de Tránsito y Transporte de la Policía de Antioquia investiga si el conductor del tractocamión invadió el carril contrario y chocó de frente con la ambulancia, en la que iba el conductor, el paciente y dos personas más.

Las autoridades señalaron que ninguno de los conductores tuvo lesiones de gravedad, ni el paciente que era trasladado, pero sí las dos personas que iban de acompañantes en la ambulancia. Sobre los heridos se conoce que hay un hombre que presentó un trauma craneoencefálico leve, mientras que una mujer fue atendida por una lesión cervical.

Las autoridades señalaron que también investigan si el conductor de la ambulancia realizó alguna maniobra peligrosa o le falto experticia a la hora de abordar la vía.

Las autoridades de tránsito indicaron que durante el fin de semana recorrieron las vías de Antioquia alrededor de 471.709 vehículos, así como se registraron nueve accidentes de tránsito en los que hubo ocho personas heridas y tres muertas.

Uno de esos casos se presentó en el sur de Medellín, donde un motociclista de 24 años murió tras verse involucrado en un choque múltiple en el que también estuvieron involucrados dos camiones.

Otro de los accidentes se registró en la vía Medellín-La Estrella, en la que un carro chocó contra una moto con dos personas. El acompañante murió en la zona tras caer en la calzada contraria, mientras que el conductor falleció horas más tarde en el Hospital San Vicente Fundación de Medellín por la gravedad de las heridas.