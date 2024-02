Una persona murió en medio de una riña dentro de un bus del MIO de Cali

La riña se presentó en la noche del pasado lunes 26 de febrero.

Una riña entre dos vendedores informales se presentó al interior de uno de los buses del MIO de Cali. En la noche del lunes 26 de febrero, un cantante de 20 años y un vendedor informal se subieron al mismo vehículo para realizar sus actividades, sin embargo, los hombres no pudieron llegar a un acuerdo sobre cuál de los dos podría usar el espacio, lo que desencadeno en una riña en la que murió uno de ellos.

Los hechos se registraron sobre las 10:00 p.m. cuando el bus transitaba por la calle 5 con carrera 34, cerca de la estación Estadio.

En la riña, el joven cantante, quien habría subido con un familiar, fue lesionado con un arma corto-punzante. La víctima fue trasladada al Hospital Universitario del Valle (HUV) donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

“Como resultado de esta disputa sale lesionado con arma blanca uno de ellos, el cual es trasladado de manera inmediata a un centro médico, pero desafortunadamente, por la gravedad de las heridas, fallece. Podemos decir, preliminarmente, que la víctima es la persona que canta en el interior de los buses”, señaló el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

El coronel también indicó que los hechos ocurrieron cuando el vehículo se encontraba en movimiento y llevaba a más pasajeros a bordo. Los testigos lograron alertar a las autoridades y una patrulla de la Policía llegó hasta el lugar, donde fue capturado el agresor y a otra persona que al parecer también estaría involucrada.

Hasta el momento la empresa operadora del MIO, Metro Cali S.A. no se ha pronunciado sobre estos hechos ocurridos en el sistema. Pero, no es la primera vez que se registra un hecho similar este año. A mediados de enero se presentó otro hecho de intolerancia en el que un conductor del sistema agredió a una mujer que le reclamó por no hacer una parada.

Ante estos hechos de inseguridad, Metro Cali MIO firmó hace unos días un contrato con la Unión Temporal Metro INTER- NEL 2024, una empresa de seguridad privada, para tratar de mejorar la situación en el sistema. Así mismo, el coronel Carlos Oviedo recordó que 105 los uniformados de la Policía reforzaron el sistema para atender los problemas de seguridad en el sistema de transporte masivo.