Metro de Medellín: estos son los cambios en los horarios y más por la Feria de las Flores

Las líneas A y B del Metro de Medellín operarán hasta la medianoche del viernes 31 de julio de 2026. Foto: Metro de Medellín

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El Metro de Medellín informó que tendrá modificaciones temporales en su servicio para acompañar el desarrollo de los principales eventos de la Feria de las Flores 2026, que se realizarán entre el viernes 31 de julio y el martes 4 de agosto. Entre los cambios se encuentran la ampliación del horario de funcionamiento, la extensión del ingreso de bicicletas, la habilitación de mascotas y la operación excepcional del Metrocable Arví.

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Extensión del horario para las líneas A y B

La medida aplicará el viernes 31 de julio, día del concierto inaugural de la Feria. Ese día, las líneas A (Niquía – La Estrella) y B (San Antonio – San Javier) prestarán servicio comercial hasta las 12:00 de la medianoche, con el fin de que los asistentes puedan regresar de manera segura a sus hogares una vez finalicen los eventos programados en la ciudad.

Ingreso de bicicletas el sábado 1 de agosto

Por la “Feria al Ritmo de la Bici”, el sábado 1 de agosto se ampliará en una hora el horario matutino para el ingreso de bicicletas al sistema. Los usuarios podrán acceder con este tipo de vehículos entre las 9:00 a.m. y 12:00 m. En horas de la tarde se conservará el horario ordinario, entre las 4:00 p. m. y las 11:00 p. m.

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Ampliación del horario para mascotas el domingo

El domingo 2 de agosto, por la XXVII Caminata Canina y de Mascotas Tierragro, que iniciará a las 8:00 a. m. desde la estación Estadio, el Metro habilitará el ingreso de mascotas al sistema entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m. Los animales deberán cumplir con las condiciones y protocolos habituales de acceso y viaje establecidos por la entidad.

Operación excepcional del Metrocable Arví

El Metrocable Arví (Línea J), uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, funcionará con normalidad el martes 4 de agosto, día en el que habitualmente se suspende su operación para realizar las labores semanales de mantenimiento.

La jefe de Servicios del Metro de Medellín, Liliana Gutiérrez, declaró: “son ajustes temporales a su operación comercial para facilitar la movilidad de las personas que asistirán a los diferentes eventos. Los invitamos a programar con anticipación sus desplazamientos, a seguir las recomendaciones de nuestro personal de servicio, a acatar las normas con respeto y a vivir la Cultura Metro”.