Vandalizaron y robaron insumos de vehículo de la Cruz Roja en evento de la Feria de Cali

Un vehículo de la Cruz Roja Valle fue vandalizado y saqueado en la noche del 25 de diciembre en el sector de Chiminangos, en la comuna 5 de Cali, mientras voluntarios prestaban el servicio durante las ferias comuneras.

El hecho lo confirmó la entidad en un comunicado, en el que indicaron que se trató de una camioneta 4x4 que permanecía estacionada y sin ocupantes cuando fue atacada. La ventana trasera la rompieron y se llevaron prendas de uso exclusivo del voluntariado, así como insumos de primeros auxilios y documentos personales.

La entidad señaló que adelantó las denuncias correspondientes y los procedimientos con las autoridades competentes para que investiguen el hecho y el hurto de los elementos institucionales. Además, reiteraron su rechazo frente a este tipo de acciones que atentan contra la misión médica.

También indicaron que los elementos robados son de gran importancia para la atención oportuna en eventos masivos, como en el que se encontraban, y que su pérdida impacta la capacidad de respuesta de los equipos de socorro especialmente en jornadas con alta afluencia en la Feria de Cali.

Tras lo ocurrido, la entidad manifestó que seguirán acompañando y atendiendo a la comunidad durante este tipo de actividades, pero pidieron respeto por el personal voluntario.

“La Institución humanitaria ya realizó los procedimientos ante las autoridades correspondientes debido a los daños causados y pide el respeto por la misión médica, los vehículos y las prendas de la organización. Se reitera el compromiso de la Cruz Roja y de su personal para brindar acompañamiento y atención en estos eventos y pide a las personas que tengan estos elementos abstenerse de utilizarlos y a quienes conozcan del paradero de los mismos, informarlo a la línea de emergencia de la Cruz Roja Valle #132″, indicaron desde la institución.