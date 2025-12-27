Emergencia por derrumbes mantiene cerrada la vía Medellín-Urabá: revise rutas alternas

Maquinaria amarilla trabaja en el sector que mantiene cerrado el corredor vial entre Medellín y Urabá. Foto: Autopistas Urabá

Fuertes lluvias se registraron en la noche del viernes 26 de diciembre en Antioquia y provocaron 14 derrumbes en la vía Medellín-Urabá, lo que obligó a un cierre de un tramo entre Dabeiba y Mutatá.

Según confirmó la gobernación de Antioquia, en las últimas horas lograron remover el material de 10 deslizamientos y en tres puntos habilitaron paso controlado a un solo carril.

El derrumbe más grave se presentó en el sector La Llorona, conocido como Alto Bonito y el Cañón de la Llorona, entre los kilómetros 96 y 100, donde persiste el cierre por la magnitud del movimiento de tierra, rocas y lodo.

La Concesión Vial Autopistas Urabá trabaja en el sector para habilitar la vía, en la noche del viernes las labores se extendieron hasta las 11:00 p.m. y retomaron desde las 5:00 a.m. de este sábado, según informó el gobernador encargado, Luis Begué Trujillo.

La situación ha generado afectaciones en el transporte de pasajeros y carga hacia el occidente antioqueño. "Esta situación ha afectado muchísimo a todos los usuarios del transporte público intermunicipal. Creemos que ha afectado a cerca de 6.000 personas", precisó Juan Pablo Acosta, presidente de la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia, quien advirtió que el impacto es alto en esta temporada.

Ante el cierre, las empresas activaron planes de contingencia y desviaron los vehículos por rutas alternas que pasan por el Nordeste y el Bajo Cauca antioqueño, con trayectos por Segovia, Caucasia y Montería, que duplicarían el tiempo de viaje.

“Mientras se habilita este corredor vial, los viajeros pueden tomar las vías alternas del Nordeste y Bajo Cauca. Hasta el momento no se reportan novedades en ninguna otra vía del departamento. La Gobernación de Antioquia tiene maquinaria disponible en 20 puntos estratégicos de la red vial a su cargo, para atender cualquier eventualidad que se presente”, precisó la Gobernación.

Las autoridades recomendaron a los viajeros consultar con las empresas de transporte antes de desplazarse y estar preparados para recorridos más largos mientras estabilizan las vías.

Los últimos reportes del Concesionario vial han sido: el flujo vehicular moderado y el paso controlado a un carril en la Variante de Fuemia UF 2 PR6+400 ( PK10+400), - Dabeiba, PR 111+097 Zona Urbana de Dabeiba por socavación y en PR 28+000 UF 1 Sector Túnel Falso - Uramita.

Además del trabajo continuo del personal operativo en la la vía Dabeiba – Mutatá, en la que realizan labores de remoción del material, pero no han dado un horario estimado de reapertura.