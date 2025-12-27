Murió un niño de cuatro años tras quemaduras por una botella con gasolina en Medellín

Imagen de referencia. El menor de edad estuvo hospitalizado por varios días pero no resistió debido a la gravedad de las heridas. Foto: Hospital Universitario de Santander

Un niño de cuatro años falleció en Medellín tras permanecer varios días hospitalizado por quemaduras de segundo y tercer grado ocasionadas cuando otro menor de edad le lanzó una botella con gasolina encendida. El hecho se registró en el centro de la ciudad, en el barrio Prado, comuna 10 (La Candelaria).

Según la información de las autoridades, la víctima fue identificada como Leandro Saldarriaga Martínez, quien resultó gravemente herido cuando se encontraba jugando con otros menores de edad frente a su vivienda.

“Se conoce que el niño sufrió las quemaduras cuando se encontraba con otros menores de edad afuera de su casa y un familiar suyo, menor de edad, tomó gasolina, la introdujo en un recipiente y lo encendió. Luego la lanzó hacia adelante y le produjo quemaduras a Leandro, quien fue auxiliado por su familia”, indicó el registro de las autoridades.

Tras el incidente, los familiares del menor de edad lo auxiliaron y lo trasladaron al Hospital San Vicente Fundación, donde recibió atención médica por las múltiples quemaduras en el rostro y las extremidades. Pese a los esfuerzos del personal médico y el tratamiento que le realizaron por varios días, falleció.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas exactas en las que ocurrieron los hechos que llevaron a la muerte al menor de edad.

Además, reiteraron el llamado a los adultos para evitar que los niños accedan a elementos peligrosos que pongan en riesgo su vida o la de otras personas e insistieron en reforzar la supervisión durante la temporada de fin de año, cuando aumentan los riesgos por uso de líquidos inflamables y pólvora.

Quemados por pólvora en Antioquia

En Antioquia las autoridades departamentales reportaron un aumento de lesiones por pólvora durante las celebraciones navideñas, con 23 casos, entre ellos siete menores de edad, sumando 119, unos 15 casos más de los registrados en las mismas fechas del año pasado.

Los casos se han presentado en Medellín, Cáceres, Yondó, Yolombó, Angostura, San Pedro de los Milagros, Rionegro, Itagüí, Segovia y Puerto Triunfo.

“Seguimos acumulando lesionados por pólvora gracias a la irresponsabilidad de aquellos que creen que la Navidad es para celebrarla, poniendo en riesgo su propia integridad y la de sus vecinos. Ya llevamos 10 % por encima del día anterior y lo lamentable es que ayer sumamos a siete menores de edad, entre ellos uno con amputación de sus dedos”, dijo la secretaria de Salud de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez.

Por su parte, las quemaduras con líquidos calientes siguen siendo la principal causa de atención en la unidad de quemados de Antioquia y mantienen alta ocupación del servicio especializado. El reporte del Hospital San Vicente Fundación mostró que en diciembre han atendido 133 pacientes con quemaduras, de los cuales 44% corresponden a lesiones por líquidos calientes y un 16% por pólvora.