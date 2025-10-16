Volvieron a bloquear vía a Buenaventura; se cumplen tres días con paso restringido

Imagen de referencia. Los bloqueos se mantienen desde el mediodía del pasado 14 de octubre. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La vía que conduce a Buenaventura volvió a amanecer cerrada, luego de tres días de bloqueos y de que las autoridades intervinieron la zona para dispersar a los manifestantes, que habilitaron momentáneamente el paso por el corredor que es el único que conduce al puerto vallecaucano.

El bloqueo se encuentra en el sector de La Delfina, donde comunidades indígenas, campesinas y afro del departamento se encuentran desde el mediodía del pasado martes 14 de octubre, alegando incumplimientos del Gobierno Nacional a los acuerdos hechos en pasadas manifestaciones.

Entre estas piden acciones ante la presencia de grupos armados en la región y apoyos en programas de educación, protección ambiental y de vivienda, ante los impactos de pasadas olas invernales. A esto se suma el reclamo de tierras y posibilidades de acceso a la educación superior.

“Como primera medida estamos haciendo una convocatoria nacional que recogió el Congreso de los Pueblos y las centrales unitarias. Recibimos el llamado y estamos participando en esta jornada en La Delfina”, indicó a La FM Luis Alfredo Campo, vocero de los manifestantes, quien añadió que esperan la presencia de la Agencia Nacional de Tierras y los ministerios del Interior y de Ambiente para atender sus solicitudes.

Estas protestas hacen parte de la convocatoria nacional impulsada por el Congreso de los Pueblos y organizaciones sociales, que también adelantan otras manifestaciones en zonas como en Rosas, Cauca, sobre la vía Panamericana, donde también se exige el cumplimiento de promesas hechas con las comunidades.

En La Delfina se logró que en la mañana del pasado miércoles 15 de octubre se habilitara el paso intermitente, por un carril, de los vehículos represados, pero luego de que los transportadores denunciaron que habían pinchado sus llantas y de que se volvió a restringir el paso, a la zona llegaron miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) que dispersaron a los manifestantes y restablecieron el paso por el corredor vial.

En las últimas horas, comunidades indígenas del sector han publicado un comunicado dirigido al Gobierno Nacional y a la opinión pública, expresando su postura frente a la actual situación que se vive en… pic.twitter.com/5ccCxxBa9L — Cali informa (@caliinforma) October 16, 2025

No obstante, en la mañana de este jueves 16 de octubre se volvieron a registrar bloqueos, así como los manifestantes emitieron un comunicado en el que calificaron la intervención de las autoridades como “un trato criminal de la Fuerza Pública”, así como exigieron la presencia del presidente Gustavo Petro en la zona.

Además, desde la terminal de Cali indicaron que hay cerca de 300 personas varadas, mientras que en Buenaventura han hecho alertas por las personas represadas y que requieren salir del municipio para recibir atención médica.

Por los bloqueos, según cifras de la Cámara de Comercio de Buenaventura, se generan pérdidas diarias por COP 10.000 millones, así como retrasos en la cadena de suministros y en la competitividad del puerto.

“Respetamos el derecho a la protesta, pero este debe ejercerse sin afectar los derechos a la libre movilidad, al acceso a derechos de salud, a asistir a las aulas educativas y al trabajo. Estos cierres reiterados, que en todo el país suman más de 2000, desde el año 2023, según Colfecar, generan pérdidas, desempleo y degeneran la competitividad del país”, dijo Juan Manuel Sanclemente, presidente ejecutivo del Comité Intergremial del Valle.